A Imperatriz homenageou o cantor Ney Matogrosso no desfile deste domingo (15) - Carlos Elias/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 16:11 | Atualizado 16/02/2026 18:54

Rio – A Imperatriz Leopoldinense divulgou uma nota, nesta segunda-feira (16), alegando que teve a evolução do seu desfile, na noite de domingo (15), na Marquês de Sapucaí, prejudicada devido a um atraso na dispersão da Acadêmicos de Niterói, escola que havia passado anteriormente pela avenida.

O posicionamento da agremiação de Ramos, que homenageou o cantor Ney Matogrosso no enredo, informa que seus integrantes precisaram ficar parados por aproximadamente cinco minutos porque três carros alegóricos da Acadêmicos de Niterói estavam bloqueando a passagem no sambódromo.

A Imperatriz ainda destacou que mantém contato com representantes da Liga das Escolas de Samba (Liesa), responsável por promover o Grupo Especial do Carnaval do Rio, e que, “diante dos prejuízos causados, a escola avalia as providências cabíveis para resguardar seus direitos no processo de apuração”.

Procurada pela reportagem de O DIA, a Liesa explicou que "questões envolvendo eventuais recursos e regulamento só são comentadas na apuração". Já a Acadêmicos de Niterói ainda não retornou. O espaço segue à disposição.