A Imperatriz homenageou o cantor Ney Matogrosso no desfile deste domingo (15)Carlos Elias/ Agência O Dia
Imperatriz alega prejuízo na evolução devido a atraso na dispersão da Acadêmicos de Niterói
Escola destacou que avalia providências cabíveis para buscar seus direitos no processo de apuração
Bloco Sargento Pimenta reúne multidão no Aterro com tributo a Cássia Eller
Apresentação contou com 100 ritmistas em uma manhã que misturou rock e samba
Pabllo leva k-pop ao Ibirapuera e põe sul-coreanas no clima de carnaval em SP
Nmixx participa de megabloco na Zona Sul paulistana e celebra a festa brasileira ao lado da cantora
Gardênia Cavalcanti emociona ao ter trajetória contada na Intendente Magalhães
Apresentadora foi homenageada pela Tradição na madrugada desta segunda-feira (16), com o enredo ‘A Menina do Sertão que Virou Estrela de TV’
Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho anima pais e criançada no Catete
Desde cedo, Largo do Machado ficou tomado por cores, personagens e animação
Carla Perez comanda bloco infantil pela última vez e vai às lágrimas
Cantora se apresentou no circuito Osmar, em Salvador, na Bahia, neste domingo (15)
