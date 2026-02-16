A homenageada saiu como destaque no tripé de abertura da Tradição - Divulgação/S1 Comunicação

A homenageada saiu como destaque no tripé de abertura da TradiçãoDivulgação/S1 Comunicação

Publicado 16/02/2026 14:50

A apresentadora do programa "Vem com a Gente", da Band Rio, Gardênia Cavalcanti, teve a vida contada em forma de enredo pela escola de samba Tradição, que desfilou pela avenida da Intendente Magalhães, na Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (16), pela Série Prata do Carnaval do Rio. Com pinta de campeã, a passagem da agremiação de Campinho foi marcada por emoção, superação e a celebração de uma história que saiu do sertão para conquistar o Brasil.

Com o enredo “A Menina do Sertão que Virou Estrela de TV”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Valente, Gardênia saiu como destaque no tripé de abertura, projetado como um imponente portal dourado, com o nome da homenageada em evidência no alto. Elevada sobre uma estrela na base da estrutura, a apresentadora simbolizou o florescimento de uma trajetória construída com fé, perseverança e orgulho das raízes nordestinas.

Para a ocasião, Gardênia usou um vestido longo tomara que caia, com fenda lateral, bordado com cristais prata e boá de plumas brancas. O modelo, confeccionado pelo estilista Silvio Cruz, apostou na estética de Diva, para representar sua trajetória de superação e ascensão.

A Tradição foi a 11ª escola a entrar e encantou o público com a força do samba e a plástica apresentada. O primeiro setor abriu a narrativa retratando a infância de Gardênia e evidenciando como a espiritualidade foi um dos pilares que sustentaram sua caminhada. Um destaque foi a comissão de frente, assinada pelo coreógrafo Tony Tara, que encenou o “voo da menina-flor”, simbolizando a transição do sertão nordestino ao estrelato na televisão, em uma apresentação marcada por leveza e emoção.

Emocionada após atravessar a avenida, Gardênia falou sobre o significado da homenagem e lembrou da família ao ver o filho Miguel acompanhando tudo de perto.

"Quando tudo terminou, e eu vi os carros passando, comecei a chorar. Vi minhas fotos, lembrei da minha trajetória, da minha família e do meu filho ali, vivendo isso comigo. Esse momento é para honrar meu pai, minha mãe, meu avô e todas as mulheres que criaram seus filhos com coragem e dignidade. É uma história de garra."

A apresentadora falou mais sobre a emoção por ser homenageada no enredo da Tradição. Veja no vídeo abaixo:

"A gente está vivendo um momento muito difícil, de tanta violência contra a mulher. Não aceitem menos, não aceitem desrespeito em nome do amor. O amor cuida, apoia, dá asas. Eu vendo o meu marido ali, empolgado, torcendo por mim, é isso que a gente precisa. O processo não é fácil, é dolorido, mas com perseverança e coragem a gente pode estar onde a gente quiser. Eu sou prova disso".

O carnavalesco Leandro Valente destacou a entrega da comunidade no resultado apresentado.

"Hoje a Tradição viveu uma noite muito especial. Tudo saiu como o planejado, mas acima de qualquer detalhe técnico, foi uma apresentação de alma. Homenagear a Gardênia foi um privilégio. Contamos a história de uma mulher forte que saiu do Sertão e floresceu para o Brasil. Saímos com a sensação de dever cumprido."

Já a presidente da agremiação, Raphaela Nascimento, reforçou o caráter coletivo da construção do espetáculo. "Foi um trabalho coletivo e incansável. A Gardênia abraçou a nossa escola como se fosse a sua própria família. Ela não apenas permitiu que contássemos sua história, ela viveu esse sonho com a gente. E a nossa comunidade deu o seu melhor na avenida. O resultado é a certeza de que a Tradição está mais viva do que nunca."

O último carro alegórico, intitulado “Vem Coroar Gardênia Cavalcanti”, encerrou a apresentação em clima de celebração e reconhecimento. A alegoria reuniu amigos e familiares da homenageada, transformando o momento em um ato simbólico de coroação.

Após a maratona de apresentações, a Tradição fez um dos melhores desfiles da noite, colocando-se, desde já, como candidata ao título.