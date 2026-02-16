Cerca de 100 ritmistas ditaram o ritmo da manhãWagner Meier / Riotur

Rio -  O tradicional Bloco Sargento Pimenta, dedicado ao Beatles, reuniu milhares de foliões na manhã desta segunda-feira (16), no Aterro do Flamengo. Com início às 10h no palco "Me encontra no Aterro", a apresentação deste ano trouxe uma homenagem especial à cantora Cássia Eller, marcando os 25 anos de sua morte. O desfile uniu os clássicos da banda britânica à malandragem brasileira.

Cerca de 100 ritmistas ditaram o ritmo da manhã com a sonoridade característica do bloco, que funde instrumentos típicos do rock, como guitarra, baixo e bateria, à percussão carnavalesca tradicional. O resultado foram novos arranjos para os clássicos britânicos dos Beatles, adaptados para ritmos de samba, marchinha e maracatu.
O evento contou com participações de cantoras e compositoras, com destaque para Tacy, que ganhou projeção nacional ao protagonizar o espetáculo "Cássia Eller, O Musical", no qual interpretou a cantora no teatro por mais de 10 anos.

Uma estrutura de acessibilidade com intérpretes de Libras e monitoria especializada para pessoas com deficiência também esteve presente para que todos os foliões pudessem se divertir. 

A história do Sargento Pimenta

Fundado em 2010 por um grupo de músicos e amigos apaixonados pelos Beatles, o bloco nasceu com a proposta de revolucionar o carnaval de rua do Rio de Janeiro. Ao fundir o repertório do quarteto de Liverpool com a batida dos blocos cariocas, a agremiação rapidamente se consolidou como uma das mais tradicionais da folia na cidade, atraindo multidões a cada desfile com sua mistura entre o rock britânico e a cultura brasileira.