Cerca de 100 ritmistas ditaram o ritmo da manhã com a sonoridade característica do bloco, que funde instrumentos típicos do rock, como guitarra, baixo e bateria, à percussão carnavalesca tradicional. O resultado foram novos arranjos para os clássicos britânicos dos Beatles, adaptados para ritmos de samba, marchinha e maracatu.
O evento contou com participações de cantoras e compositoras, com destaque para Tacy, que ganhou projeção nacional ao protagonizar o espetáculo "Cássia Eller, O Musical", no qual interpretou a cantora no teatro por mais de 10 anos.
Uma estrutura de acessibilidade com intérpretes de Libras e monitoria especializada para pessoas com deficiência também esteve presente para que todos os foliões pudessem se divertir.
A história do Sargento Pimenta
Fundado em 2010 por um grupo de músicos e amigos apaixonados pelos Beatles, o bloco nasceu com a proposta de revolucionar o carnaval de rua do Rio de Janeiro. Ao fundir o repertório do quarteto de Liverpool com a batida dos blocos cariocas, a agremiação rapidamente se consolidou como uma das mais tradicionais da folia na cidade, atraindo multidões a cada desfile com sua mistura entre o rock britânico e a cultura brasileira.
