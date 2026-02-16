Cerca de 100 ritmistas ditaram o ritmo da manhã - Wagner Meier / Riotur

Publicado 16/02/2026 17:43

Rio - O tradicional Bloco Sargento Pimenta, dedicado ao Beatles, reuniu milhares de foliões na manhã desta segunda-feira (16), no Aterro do Flamengo. Com início às 10h no palco "Me encontra no Aterro", a apresentação deste ano trouxe uma homenagem especial à cantora Cássia Eller, marcando os 25 anos de sua morte. O desfile uniu os clássicos da banda britânica à malandragem brasileira.



Cerca de 100 ritmistas ditaram o ritmo da manhã com a sonoridade característica do bloco, que funde instrumentos típicos do rock, como guitarra, baixo e bateria, à percussão carnavalesca tradicional. O resultado foram novos arranjos para os clássicos britânicos dos Beatles, adaptados para ritmos de samba, marchinha e maracatu.

