Bruno Mars, Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura são homenageados com bonecos de OlindaReprodução de vídeo / Instagram
Wagner Moura, Bruno Mars e mais estrelas são homenageadas com bonecos de Olinda
Tradicional cortejo fez a alegria dos foliões no Sítio Histórico, em Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (16)
Iza troca beijos com João Vitor Silva na Sapucaí
Casal assistiu ao segundo dia de desfiles do Grupo Especial
‘Rainha tem que ser da comunidade’, diz Lorena Raíssa sobre cargo no Carnaval
Rainha de bateria da Beija-Flor vive a maternidade após o nascimento do pequeno Gael
Histórico! Após 50 anos, casal de intérpretes comenta emoção de substituir Neguinho da Beija-Flor
Jéssica Martin e Nino são as novas vozes oficiais da agremiação
‘Interpretar minha crença’: Ator Samuel de Assis participa de desfile da Beija-Flor
Azul e Branca de Nilópolis contará sobre o Bembé, celebração que acontece em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, desde 1889
Mocidade traz homenagem à Rita Lee para Sapucaí em desfile criativo
Renato Lage assinou enredo sobre vida pública da cantora, que morreu em 2023
Baluarte, Neguinho da Beija-Flor revela emoção no desfile: 'Vamos ver como vai ser a minha reação'
Intérprete da escola durante 50 anos, ele tem este ano como papel apresentar a escola ao público na Avenida
