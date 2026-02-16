Bruno Mars, Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura são homenageados com bonecos de OlindaReprodução de vídeo / Instagram

Rio - Várias personalidades foram homenageadas com bonecos de Olinda durante a Apoteose dos Bonecos Gigantes, realizada nas ladeiras do Sítio Histórico, em Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (16). O tradicional cortejo carnavalesco fez a alegria dos foliões.
O protagonista Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho, do filme "O Agente Secreto" (2025), ganharam versões em bonecos gigantes vestidos de gala. E não faltam motivos para homenageá-los. Neste domingo (15), a produção venceu a 41ª edição do Film Independent Spirit Awards na categoria "Melhor Filme Internacional".
Além disso, o longa-metragem foi indicada os Oscar em quatro categorias: "Melhor Filme Internacional", "Melhor Ator" (Wagner Moura), "Melhor Filme" e "Melhor Elenco" (categoria inédita). A cerimônia está marcada para o dia 15 de março. Em janeiro deste ano, também fizeram história no Globo de Ouro. Wagner levou a melhor em "Melhor Ator em Filme de Drama" enquanto o longa venceu como "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa".
O pernambucano João Gomes também foi homenageado pelos conterrâneos, com direito a chapéu de vaqueiro. Quem também caiu nas graças do frevo foram as estrelas Lady Gaga, Bruno Mars e Ozzy Osbourne. O vocalista do Black Sabbath morreu aos 76 anos no dia 22 de julho de 2025.