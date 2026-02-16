’O Agente Secreto’ vence Spirit Awards 2026 de Melhor Filme Internacional - Reprodução / X

’O Agente Secreto’ vence Spirit Awards 2026 de Melhor Filme InternacionalReprodução / X

Publicado 16/02/2026 07:49

Rio - O filme "O Agente Secreto" (2025) venceu a 41ª edição do Film Independent Spirit Awards na categoria "Melhor Filme Internacional". O protagonista Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho receberam a estatueta, em cerimônia realizada em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo (15).

Kleber iniciou o discurso agradecendo a premiação e a distribuidora do longa-metragem. "Obrigado, Film Independent. Também um grande obrigado a Neon. Tem sido ótimo trabalhar com vocês. Grande grupo de cinéfilos. Também gostaria de agradecer aos programadores de cinema em todo o mundo, que continuam programando filmes nos cinemas. Eu realmente acredito que a programação de filmes é cada vez mais um ato político".

"Isso vai para jovens cineastas em todo os lugares. Quem tem a chance para fazer filmes emocionantes sobre a vida. Sobre pessoas, sobre o seu bairro. Cinema é uma manifestação da própria memória. E lembrar também é um ato político", continuou ele.

O diretor também exaltou o elenco, principalmente o protagonista. "Eu compartilho isso com mais de 60 atores em 'O Agente Secreto'. E incontáveis tripulantes. Eu os amo. Para o senhor Wagner Moura. Eu escrevi os personagens de Wagner no filme pensando que é feito sob medida. E tem sido uma experiência incrível, viajando e fazendo filme com ele. Obrigado, Wagner".

Produtora do filme e mulher do diretor, Emilie Lesclaux, também subiu ao palco. Mais um brasileiro conquistou estatueta na premiação. Adolpho Veloso ganhou a categoria de "Melhor Fotografia" pelo longa estadunidense "Sonhos de Trem". Ele recebeu o troféu pelas mãos de Wagner.

O Film Independent Spirit Awards é uma premiação norte-americana que celebra filmes independentes. A conquista reforça a caminhada rumo ao Oscar 2026, em que "O Agente Secreto" disputa em quatro categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme e Melhor Elenco (categoria inédita). A cerimônia está marcada para o dia 15 de março.



Em janeiro deste ano, o Brasil fez história no Globo de Ouro. Wagner levou a melhor em "Melhor Ator em Filme de Drama" enquanto o longa venceu como "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa".