'O Agente Secreto' vence Spirit Awards de Melhor Filme Internacional
Protagonista Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho receberam a estatueta nos Estados Unidos, neste domingo (15)
