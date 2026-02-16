Renato Lage é carnavalesco da Mocidade Independente de Padre MiguelManuella Viégas / Agência O DIA
'Me guardando como anjo', diz Renato Lage sobre Rita Lee e Márcia Lage
Carnavalesco da Mocidade Independente de Padre Miguel ainda elencou ala preferida do desfile
Mestre Dudu fala da responsabilidade de conduzir a bateria da Mocidade
Músico carrega legado de Mestre André, criador da famosa 'paradinha'
Carnavalesco da Portela anuncia desligamento da escola e expõe motivo
André Rodrigues desabafou em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (16)
Luísa Sonza interrompe show no Carnaval de BH para defender mulher de agressão: 'Eu acabo contigo'
Momento foi compartilhado nas redes sociais
Ivete Sangalo 'foge' de escolta após empurra-empurra de policiais no Bloco Coruja
Incomodada com a confusão, cantora 'furou' cordão de isolamento
Bloco Sargento Pimenta reúne multidão no Aterro com tributo a Cássia Eller
Apresentação contou com 100 ritmistas em uma manhã que misturou rock e samba