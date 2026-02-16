André Rodrigues comunica desligamento da Portela - Reprodução do Instagram

André Rodrigues comunica desligamento da PortelaReprodução do Instagram

Publicado 16/02/2026 21:42 | Atualizado 16/02/2026 21:43

Rio - André Rodrigues, carnavalesco da Portela, comunicou seu desligamento da escola de samba em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (16). A agremiação levou para a Sapucaí, neste domingo (15), o enredo "O mistério do Príncipe do Bará - A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande" e enfrentou problemas com o último carro, que levava a Velha Guarda. Os componentes sofreram para colocá-lo na Avenida e Azul e Branco precisou ficar parada por um tempo considerável para esperá-lo.

"Hoje eu, sozinho, decidi me desligar da Portela. Assim como ontem, sozinho, eu me responsabilizei por tanta coisa. Não sou um artista perfeito, mas tenho um compromisso inabalável com a melhor entrega de tudo o que faço. Isso, por diversas vezes, coloca sobre as minhas costas responsabilidades além da minha função. Eu não deveria ser a única pessoa na armação que sabia destravar um carro alegórico para garantir que a Velha Guarda desfilasse, mas eu era e fiz", iniciou.



"Além do carro, o dia de ontem mostrou como tenho junto a mim equipes (incluindo voluntárias) que acreditam em mim e no projeto. Mesmo exaustos, diante de tanto caos, se dedicaram em uma única tarde a fazer e refazer seus trabalhos para garantir dignidade ao desfile. No final das contas, eu, praticamente sozinho, nesses anos lidei e lido com a responsabilidade de tudo, e também com ataques contra mim, agora em postagens sobre minha filha, um bebê de quatro meses", continuou.

Em seguida, ele refletiu. "Honestamente, o ódio de internet não me assusta, mas ajuda a repensar prioridades. Quatro meses, tempo em que eu queria ter estado muito mais presente e não estive para garantir que esse carnaval chegasse na avenida de maneira digna".



Por fim, André destacou o amor pela Azul e Branco de Madureira e fez uma série de agradecimentos. "Amei e amo profundamente a Portela real, sua história e suas pessoas, que me acolheram e me fizeram sentir parte de uma escola de samba. Agradeço a todos da escola que entenderam a minha dedicação e o meu esforço, principalmente ao meu amigo Junior Escafura que fez do impossível um caminho seguro para se tentar. Deixo o meu carinho especial para a Velha Guarda, com quem eu aprendi tanto e por quem eu lutaria até o fim. Obrigado, muito obrigado".