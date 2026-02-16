André Rodrigues comunica desligamento da PortelaReprodução do Instagram

Rio - André Rodrigues, carnavalesco da Portela, comunicou seu desligamento da escola de samba em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (16). A agremiação levou para a Sapucaí, neste domingo (15), o enredo "O mistério do Príncipe do Bará - A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande" e enfrentou problemas com o último carro, que levava a Velha Guarda. Os componentes sofreram para colocá-lo na Avenida e Azul e Branco precisou ficar parada por um tempo considerável para esperá-lo. 
André Rodrigues comunica desligamento da Portela - Reprodução do Instagram
"Hoje eu, sozinho, decidi me desligar da Portela. Assim como ontem, sozinho, eu me responsabilizei por tanta coisa. Não sou um artista perfeito, mas tenho um compromisso inabalável com a melhor entrega de tudo o que faço. Isso, por diversas vezes, coloca sobre as minhas costas responsabilidades além da minha função. Eu não deveria ser a única pessoa na armação que sabia destravar um carro alegórico para garantir que a Velha Guarda desfilasse, mas eu era e fiz", iniciou. 

"Além do carro, o dia de ontem mostrou como tenho junto a mim equipes (incluindo voluntárias) que acreditam em mim e no projeto. Mesmo exaustos, diante de tanto caos, se dedicaram em uma única tarde a fazer e refazer seus trabalhos para garantir dignidade ao desfile. No final das contas, eu, praticamente sozinho, nesses anos lidei e lido com a responsabilidade de tudo, e também com ataques contra mim, agora em postagens sobre minha filha, um bebê de quatro meses", continuou.
Em seguida, ele refletiu. "Honestamente, o ódio de internet não me assusta, mas ajuda a repensar prioridades. Quatro meses, tempo em que eu queria ter estado muito mais presente e não estive para garantir que esse carnaval chegasse na avenida de maneira digna". 

Por fim, André destacou o amor pela Azul e Branco de Madureira e fez uma série de agradecimentos. "Amei e amo profundamente a Portela real, sua história e suas pessoas, que me acolheram e me fizeram sentir parte de uma escola de samba. Agradeço a todos da escola que entenderam a minha dedicação e o meu esforço, principalmente ao meu amigo Junior Escafura que fez do impossível um caminho seguro para se tentar. Deixo o meu carinho especial para a Velha Guarda, com quem eu aprendi tanto e por quem eu lutaria até o fim. Obrigado, muito obrigado".