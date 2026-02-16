Mestre Dudu fala da responsabilidade de conduzir os 270 ritmistas na AvenidaFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Rio - Em seu décimo quarto carnaval à frente da "Não Existe Mais Quente", bateria da Mocidade, o mestre Dudu fala da responsabilidade de conduzir os 270 ritmistas na Avenida. Para ele, prestes a “debutar” na escola, a rotina não é fácil, mas se sente seguro por ter a bateria sob sua liderança.
"Muito feliz por esse momento. É um sentimento de dever cumprido. Gerir pessoas e lidar com o ser humano é sempre um desafio, mas, a cada ano que passa, sinto a bateria mais na minha mão. Mesmo assim, se reinventar não é fácil", diz Dudu.
O mestre reconhece que carrega, mesmo após muitos anos à frente da bateria, o legado de Mestre André, criador da famosa “paradinha” da escola.
A Mocidade Independente de Padre Miguel tem como enredo "Rita Lee – A Padroeira da Liberdade", em homenagem à Rainha do Rock brasileiro, e desfila na Marquês de Sapucaí nesta segunda-feira (16). A escola será a primeira a se apresentar no segundo dia de desfiles.
