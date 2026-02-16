Mestre Dudu fala da responsabilidade de conduzir os 270 ritmistas na AvenidaFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Mestre Dudu fala da responsabilidade de conduzir a bateria da Mocidade
Músico carrega legado de Mestre André, criador da famosa 'paradinha'
Carnavalesco da Portela anuncia desligamento da escola e expõe motivo
André Rodrigues desabafou em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (16)
Luísa Sonza interrompe show no Carnaval de BH para defender mulher de agressão: 'Eu acabo contigo'
Momento foi compartilhado nas redes sociais
Ivete Sangalo 'foge' de escolta após empurra-empurra de policiais no Bloco Coruja
Incomodada com a confusão, cantora 'furou' cordão de isolamento
Bloco Sargento Pimenta reúne multidão no Aterro com tributo a Cássia Eller
Apresentação contou com 100 ritmistas em uma manhã que misturou rock e samba
Pabllo leva k-pop ao Ibirapuera e põe sul-coreanas no clima de carnaval em SP
Nmixx participa de megabloco na Zona Sul paulistana e celebra a festa brasileira ao lado da cantora
