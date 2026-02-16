Roberto de Carvalho desfila com a Mocidade Independente de Padre Miguel - Manuella Viégas / Agência O DIA

Publicado 16/02/2026 22:44 | Atualizado 16/02/2026 22:51

Rio - Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, que morreu em 2023 em decorrência de um câncer, é um dos destaques da Mocidade Independente de Padre Miguel, nesta segunda-feira (16). No último carro da escola, o músico participa do desfile que homenageia a Rainha do Rock brasileiro.

"Meu coração está batendo forte. Está batendo no ritmo, está pulsando. Meu coração está inundado por uma tsunami de alegria, de beleza, de cores, de luzes, de música, de tudo que é bom e de tudo que nós brasileiros fazemos melhor do que ninguém nesse planeta", expressou o músico.



Para Roberto, o enredo de Renato Lage, 'Rita Lee, a padroeira da liberdade', foi uma grata surpresa. "Saber do enredo foi uma alegria enorme, foi uma consagração, foi uma super surpresa. Tenho um carinho por todas as alas, elas fazem parte de um todo que é muito muito bem estruturado, muito bem organizado, muito bonito. Eu acho que não tenho uma uma preferência. Todas são preferidas", elogiou.

O músico e Rita ficaram juntos durante 47 anos e tiveram três filhos, João, Antônio e Beto Lee.