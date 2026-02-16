Lilia Cabral é destaque da Mocidade - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Rio - A atriz Lilia Cabral participa do desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel em um enredo em homenagem a Rita Lee, a quem dará vida em uma peça teatral.

A O DIA, Lilia contou que vai interpretar a Rainha do Rock no espetáculo "Rita Lee: Balada da Louca", uma adaptação da autobiografia, escrito pela artista nos seus últimos cinco anos de vida.

"Rita Lee faz parte da minha vida. Fiquei muito feliz porque vou fazer a peça baseada no último livro da Rita, que retrata os seus últimos cinco anos", declarou a atriz.

Segundo Lilia, estar em um carro alegórico que homenageia Rita Lee é uma grande honra. Questionada sobre o que mais a identifica com a trajetória da artista, ela destaca o alcance das músicas da cantora.

"Eu me identifico com todas as músicas dela. Foi uma mulher que sempre soube falar com toda uma geração. Isso é muito rico", reconhece a atriz.