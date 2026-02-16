Lilia Cabral é destaque da MocidadeFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Entre a Sapucaí e os palcos: Lilia Cabral desfila na Mocidade e viverá Rita Lee em peça teatral
Atriz interpretará a Rainha do Rock em uma adaptação de autobiografia
Entre a Sapucaí e os palcos: Lilia Cabral desfila na Mocidade e viverá Rita Lee em peça teatral
Atriz interpretará a Rainha do Rock em uma adaptação de autobiografia
Cão Orelha ganha homenagem em desfile da Mocidade; veja vídeo
Agremiação é a primeira a desfilar nesta segunda-feira (16) e homenageará Rita Lee
'Me guardando como anjo', diz Renato Lage sobre Rita Lee e Márcia Lage
Carnavalesco da Mocidade Independente de Padre Miguel ainda elencou ala preferida do desfile
Mestre Dudu fala da responsabilidade de conduzir a bateria da Mocidade
Músico carrega legado de Mestre André, criador da famosa 'paradinha'
Carnavalesco da Portela anuncia desligamento da escola e expõe motivo
André Rodrigues desabafou em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (16)
Luísa Sonza interrompe show no Carnaval de BH para defender mulher de agressão: 'Eu acabo contigo'
Momento foi compartilhado nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.