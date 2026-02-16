Enzo Celular - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Rio - Após oito anos, Enzo Celulari volta à bateria da Beija-Flor de Nilópolis na noite desta segunda-feira (16) para o segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí. Para ele, apesar da experiência anterior como ritmista, o retorno tem o sabor de estreia.



"Eu tinha a sensação de que precisava retomar. É como se fosse a primeira vez. Toda vez que piso na Sapucaí, a atmosfera é a mesma: a lágrima, o calor… é muito amor", afirmou.



Filho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo diz que cresceu próximo à comunidade da escola e que foi acolhido com carinho pelo time de ritmistas. "Fui recebido por pessoas que me tratam como filho mesmo. É uma escola que não abandona os seus. Eles me disseram: 'Você é nosso'. Foi assim que eu retornei", disse em entrevista ao DIA.



Questionado sobre a possibilidade de voltar nos próximos carnavais, ele revelou que esse é um desejo pessoal, embora dependa da conciliação com a agenda profissional. "Depende muito se vou conseguir conciliar a minha agenda, mas quero muito voltar, sim. No fim das contas, o amor é muito maior".



Enzo também confessou que sonha em conquistar novos títulos com a escola e se consagrar campeão novamente na Sapucaí.

Atual campeã do Carnaval, a Beija-Flor de Nilópolis será a segunda escola a desfilar pelo Grupo Especial nesta segunda-feira (16). O enredo 'Bembé', desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo, fala sobre uma tradicional celebração de matriz africana do Recôncavo Baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.