Carro alegórico da Viradouro onde a bateria vai subir durante o desfile em homenagem a Mestre Ciça - Thalita Queiroz/O Dia

Publicado 17/02/2026 01:18 | Atualizado 17/02/2026 02:41

Rio - Diretor executivo da Viradouro, Marcelinho Calil confirmou que uma das grandes surpresas e homenagens a Mestre Ciça, tema do enredo da escola neste ano, será a releitura do momento em que a bateria da vermelha e branca subiu em um carro alegórico, em 2007.

Carro alegórico da Viradouro onde a bateria vai subir durante o desfile em homenagem a Mestre Ciça.



A O DIA, Calil, que nutre uma relação estreita com o mestre, afirma que tem vivido um misto de emoções com o enredo deste ano.



"É um misto de sensações estar fazendo um enredo para o meu ídolo na Viradouro, assim como é para qualquer pessoa nascida na escola. Ciça é uma pessoa muito próxima, convive com a comunidade, se faz presente, tem contato com todo mundo, além de ser alguém que eu sempre admirei e sempre observei de longe", diz Calil.



Para o diretor executivo da escola de Niterói, não há homenagem melhor do que aquela feita em vida, ainda mais quando se trata de um sambista.



Para o diretor executivo da escola de Niterói, não há homenagem melhor do que aquela feita em vida, ainda mais quando se trata de um sambista.



"Todo viradourense e sambista se sente representado com essa homenagem. Mestre Ciça está em uma prateleira muito alta, não são muitos que chegam até lá. Se a gente tem um olhar para relembrar os que estão de fora, também temos que homenagear aqueles que estão dentro da nossa escola", afirma.