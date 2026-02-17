Carro alegórico da Viradouro onde a bateria vai subir durante o desfile em homenagem a Mestre CiçaThalita Queiroz/O Dia
A O DIA, Calil, que nutre uma relação estreita com o mestre, afirma que tem vivido um misto de emoções com o enredo deste ano.
"É um misto de sensações estar fazendo um enredo para o meu ídolo na Viradouro, assim como é para qualquer pessoa nascida na escola. Ciça é uma pessoa muito próxima, convive com a comunidade, se faz presente, tem contato com todo mundo, além de ser alguém que eu sempre admirei e sempre observei de longe", diz Calil.
Para o diretor executivo da escola de Niterói, não há homenagem melhor do que aquela feita em vida, ainda mais quando se trata de um sambista.
"Todo viradourense e sambista se sente representado com essa homenagem. Mestre Ciça está em uma prateleira muito alta, não são muitos que chegam até lá. Se a gente tem um olhar para relembrar os que estão de fora, também temos que homenagear aqueles que estão dentro da nossa escola", afirma.
