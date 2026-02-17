Matéria Salva!

Beija-Flor exibe luxo e beleza em desfile sobre maior candomblé de rua do mundo
Carnaval

Beija-Flor exibe luxo e beleza em desfile sobre maior candomblé de rua do mundo

Escola recebeu gritos de 'É campeã' ao concluir o desfile

Rio - Atual campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio, a Beija-Flor está fortíssima na briga pelo bi. Com um desfile arrasador, a escola de Nilópolis levantou a Sapucaí e recebeu gritos de "É campeã" ao encerrar sua apresentação. Assinado pelo carnavalesco João Vitor Araújo, o enredo da Deusa da Passarela foi sobre o "Bembé do Mercado", o maior candomblé de rua do mundo, localizado na cidade de Santo Amaro, na Bahia. Outro destaque do desfile da escola da Baixada Fluminense foi a estreia de Nino do Milênio e Jéssica Martín como intérpretes, substituindo Neguinho da Beija-Flor.
