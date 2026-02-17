Lore Improta é musa da ViradouroThalita Queiroz / Agência O DIA
Grávida, Lore Improta exibe barrigão em desfile da Viradouro
Escola homenageia o mestre de bateria Ciça neste carnaval
Vídeo: Beija-Flor tem parte de carro alegórico danificado ao passar sob viaduto
Apesar do imprevisto, alegoria entrou na Avenida e não atrapalhou a evolução. Escola foi saudada com gritos de 'É campeã!'
Mileide Mihaile surge deslumbrante para estreia na Unidos da Tijuca
Influenciadora é rainha de bateria da escola de samba
‘Ciça é uma escola de samba inteira dentro de si’, diz carnavalesco da Viradouro
Tarcísio Zanon falou sobre homenagem ao mestre que está à frente da bateria desde 2019
Iza troca beijos com João Vitor Silva na Sapucaí
Casal assistiu ao segundo dia de desfiles do Grupo Especial em um camarote
‘Rainha tem que ser da comunidade’, diz Lorena Raíssa sobre cargo no Carnaval
Rainha de bateria da Beija-Flor vive a maternidade após o nascimento do pequeno Gael