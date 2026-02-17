Lore Improta é musa da Viradouro - Thalita Queiroz / Agência O DIA

Lore Improta é musa da ViradouroThalita Queiroz / Agência O DIA

Publicado 17/02/2026 01:01 | Atualizado 17/02/2026 01:09

Rio - À espera do segundo filho, Lore Improta exibiu o barrigão na Marquês de Sapucaí, no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, na madrugada desta terça-feira (17). Musa da Viradouro, ela representará a serpente Dangbé no enredo 'Pra cima, Ciça!', em homenagem ao mestre de bateria, Moacyr da Silva Pinto, o Ciça, que completa 70 anos e 55 de samba em 2026.

"É uma honra gigante. Ciça sempre foi o meu mestre de bateria. Desde quando eu entrei na Viradouro é ele que está ali como mestre, participei junto com ele dos campeonatos, esses mais recentes. Então, para mim, ver a escola o homenageando em vida e poder participar disso aqui é histórico. É único. Eu estou muito feliz", disse.

Lore é casada com o cantor Léo Santana, e os dois são papais de Liz, de 4 anos.