Juliana Paes e Mestre Ciça - Foto: Manuella Viégas / Agência O Dia

Juliana Paes e Mestre CiçaFoto: Manuella Viégas / Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 01:51

fotogaleria

"Hoje está sendo um dia muito especial. Além de ser um convite da minha escola, da minha cidade e da comunidade, é um convite do mestre Ciça, que é o enredo. Eu estou preparada porque só quero ser feliz e deixar a Avenida feliz. Minha missão hoje é honrar esse grande homem", afirmou. Rio - Após 18 anos, a atriz Juliana Paes comemorou a volta ao posto de Rainha de Bateria e enalteceu o mestre de bateria, Moacyr da Silva Pinto, o Ciça, tema do enredo da Viradouro. A agremiação é a terceira a entrar na avenida na segunda noite dos desfiles do Grupo Especial."Hoje está sendo um dia muito especial. Além de ser um convite da minha escola, da minha cidade e da comunidade, é um convite do mestre Ciça, que é o enredo. Eu estou preparada porque só quero ser feliz e deixar a Avenida feliz. Minha missão hoje é honrar esse grande homem", afirmou.

Momentos antes do desfile, Juliana comentou sobre a emoção de voltar a desfilar na Marquês de Sapucaí.

"É uma mistura de sentimentos. É muita emoção, paixão e desejo de honrar o Ciça, de fazer esse Carnaval. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa. Acho que se eu puder resumir em uma palavra só é gratidão. É muito lindo e gratificante fazer parte dessa história, dessa Sapucaí, da Avenida. Quero contar um pouco da história da Viradouro, que faz parte da minha vida também. Então, está tudo misturado", contou.

Entre um sorriso e outro, a rainha resumiu o que significa ocupar o posto à frente da bateria.

"Essa emoção é que faz valer a pena. É difícil. Apesar da Rainha de Bateria não ser um quesito que valha nota, a gente tem uma missão de empolgar a Sapucaí, de olhar as pessoas e fazer com que elas cantem o samba, que elas se levantem, aplaudam a escola. Então, eu sempre venho com esse espírito, a minha missão aqui é levantar as pessoas, fazer quem estiver sentado, levantar”, disse.

Para Juliana, o mais importante é espalhar alegria. "Eu fico muito lisonjeada. Quando eu entro na Avenida, eu acho que eu me ponho como um veículo, um veículo de energia, divino. Eu acho que a vida das pessoas tem sido tão difícil, que quero que cada pessoa que venha para esse país saia daqui mais feliz. Se a gente pudesse vestir todos os dias a máscara que a gente veste no Carnaval, a nossa vida seria mais gostosa. Eu acho que a gente é a nossa melhor versão quando estamos no Carnaval", acrescentou.

Por fim, a atriz comentou sobre a preparação e frisou que o mais importante é o amor pela escola e pelo Ciça.

"A gente tem que se preparar. Eu acho que acaba que a preparação física vai melhorando nosso corpo melhor, o espírito, melhora a cabeça principalmente, e o corpo também vai de lambuja, vai ficando melhor. E claro que eu tentei ficar mais forte, ficar com o coração mais acelerado, então a gente trabalha o cardio, né? O cardio precisa ficar para gente não ter um piripaque na Avenida também. E é isso, e no mais é só o amor pela escola e pelo Ciça", finalizou.

Na primeira passagem pela escola, a atriz ocupou o cargo entre 2004 e 2008.