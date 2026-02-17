Na Sapucaí, Carla Diaz comentou sobre fase solteira - Lucas Ramos/Brazil News

Publicado 17/02/2026 01:17 | Atualizado 17/02/2026 04:00

Rio - Solteira, Carla Diaz marcou presença na Marquês de Sapucaí para acompanhar o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Rio e falou com bom humor sobre a vida amorosa durante o Carnaval. Questionada sobre conciliar compromissos profissionais e momentos de diversão, a atriz afastou qualquer expectativa de planejamento.

"Vocês acham que a gente faz isso com hora marcada, acho engraçado isso (risos). Deixa rolar", brincou.

Além do clima descontraído, Carla comentou a relevância do 'Big Brother Brasil' em sua trajetória e no debate de temas sociais no país. "Acho que o 'Big Brother' trouxe muitas lições. Foram discutidos temas muito relevantes, como racismo, feminismo, entre outros assuntos que seguem em debate até hoje e são extremamente necessários. Então, acredito que o BBB é um aprendizado para todo mundo, com certeza", afirmou.

Apesar do carinho pelo reality, a atriz contou que não acompanha com frequência a edição atual. Segundo ela, o volume de acontecimentos dificulta o acompanhamento diário. "Eu não estou conseguindo acompanhar direito esse BBB, gente. É muita informação, todo dia, toda hora, então não estou conseguindo", declarou, aos risos.