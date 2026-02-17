Na Sapucaí, Carla Diaz comentou sobre fase solteiraLucas Ramos/Brazil News
Carla Diaz fala da vida amorosa na Sapucaí e destaca impacto do 'BBB'
Atriz acompanhou o desfiles das escolas do Grupo Especial em camarote
Emocionado, Dudu Nobre prestigia desfile da Unidos da Tijuca e enaltece a irmã
Mestre-sala Matheus Miranda comemora uma década na agremiação: 'Emocionante'
Sabrina Sato fala sobre vida íntima com Nicolas Prattes em meio à maratona do Carnaval
Rainha de bateria da Vila Isabel atravessa a Avenida nesta terça-feira (17)
Vídeo: carro alegórico com a bateria da Viradouro sacode a Sapucaí
Alegoria gigante, com dois chassis acoplados, foi o principal destaque no desfile que homenageou o Mestre Ciça
Juliana Alves abre e encerra desfile da Unidos da Tijuca em homenagem à força de Carolina Maria de Jesus
Atriz coordena a ala 'Marcha das Carolinas' com a escritora Fernanda Felisberto
Mestre Ciça celebra homenagem em desfile da Viradouro: 'Sou enredo vivo'
Rainha de bateria, Juliana Paes exalta o profissional: 'Dá aula para gente de simplicidade'
Na sapucaí, Hariany Almeida avalia recorde de expulsões no 'BBB' e a própria desclassificação: 'Não julgo'
Influenciadora ainda comentou sobre a polêmica com a Imperatriz Leopoldinense
