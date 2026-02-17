Sabrina Sato comentou rela - Divulgação

Publicado 17/02/2026 03:51 | Atualizado 17/02/2026 05:03

Rio - Em meio à rotina intensa do Carnaval, Sabrina Sato voltou a chamar atenção ao circular pela Marquês de Sapucaí e comentar, com naturalidade e bom humor, a vida íntima com o marido, Nicolas Prattes. Aos 45 anos, a apresentadora afirmou que não adota restrições antes dos desfiles, mas admitiu que o maior desafio nesta época do ano é conciliar as agendas.

"O duro é tempo para isso. O duro é o horário. O Nicolas dorme cedo. Ele acorda cedo, dorme cedo…", disse, em tom descontraído.

Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, de São Paulo, e da Unidos de Vila Isabel, Sabrina explicou que sua preparação para cruzar a Avenida não segue regras rígidas. Segundo ela, o bem-estar emocional pesa tanto quanto o preparo físico.

"Nós, passistas, rainhas, não temos isso. Acho que a gente tem que estar aí feliz. Temos uma pegada de atleta na Avenida, mas sem concentração", afirmou.

Dividida entre compromissos em São Paulo e no Rio de Janeiro, a apresentadora enfrenta uma verdadeira maratona de viagens durante o período carnavalesco. Ainda assim, garante que o foco é manter o astral elevado para os desfiles. Nesta terça-feira (17), ela estará à frente da bateria da Vila Isabel, que leva para a Avenida o enredo 'Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África', em homenagem ao multiartista Heitor dos Prazeres. A escola será a segunda a desfilar no último dia do Grupo Especial.

"Eu quero todos vocês assistindo. Vai ser um desfile que a Vila Isabel resgatou o poder da comunidade, as raízes da Vila Isabel. Eu acho que a gente resgatou, além de tudo a nossa autoestima, o nosso brilho. Então vai ser um desfile muito emocionante. Eu tenho certeza que todos vocês vão se emocionar, vão se sentir representados, vão se sentir vistos. A gente gosta de gente, a gente gosta de arte, a gente gosta de Carnaval. Vai ser um desfile muito novo, histórico."

Com agenda cheia e discurso direto, Sabrina reafirma o papel central que ocupa no Carnaval, equilibrando a exigência física dos desfiles com a leveza que marca sua trajetória na folia.