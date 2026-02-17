Sabrina Sato comentou relaDivulgação
Sabrina Sato fala sobre vida íntima com Nicolas Prattes em meio à maratona do Carnaval
Rainha de bateria da Vila Isabel atravessa a Avenida nesta terça-feira (17)
Rainha da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima relata preparação para desfile após cirurgias estéticas
Professora de samba também diz como concilia a rotina de mãe e sambista e fala sobre trabalhos no exterior
Gabriela Medvedovski celebra sucesso em 'Três Graças' e revela sonho de desfilar na Sapucaí
Atriz vive Juquinha na trama das 21h da Rede Globo
Ambulante que viralizou nas redes desfila pela Unidos da Tijuca: ‘Sou apaixonada por Carolina de Jesus’
Liliann Santos recebeu o convite para entrar na Avenida após vídeo cantando o samba enredo da agremiação estourar na web
'Na fome, ela cantava pra gente', lembra filha de Carolina Maria de Jesus, homenageada da Unidos da Tijuca
Vera Eunice, que participou do desfile, revelou que a mãe amava fantasias e se divertir no Carnaval
Emocionado, Dudu Nobre prestigia desfile da Unidos da Tijuca e enaltece a irmã
Mestre-sala Matheus Miranda comemora uma década na agremiação: 'Emocionante'
Sabrina Sato fala sobre vida íntima com Nicolas Prattes em meio à maratona do Carnaval
Rainha de bateria da Vila Isabel atravessa a Avenida nesta terça-feira (17)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.