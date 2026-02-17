Lilliann Santos viralizou ao cantar samba da Unidos da Tijuca nas redes sociais - Manuella Viegas / Agência O Dia

Rio - A vendedora ambulante Liliann Santos, que viralizou nas redes sociais ao cantar o samba enredo da Unidos da Tijuca enquanto trabalhava, expressou felicidade minutos antes de entrar na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (17).



"O coração está a mil. Não sei nem como explicar. É uma coisa surreal quando você ouve uma coisa dessas [samba enredo]. Passa um filme. Tudo o que ela passou, eu passei na minha vida. E esse samba é muito bom, é muito bom. Você tem que ouvir a letra sem bateria, sem barulho… É uma poesia. Você chora. É muito lindo", afirmou.



De acordo com Liliann, o samba enredo tocou um lugar tão profundo em seu coração que definia até o local em que iria trabalhar.



"A primeira vez que eu ouvi, arrepiou minha cabeça. Eu só não chorei lá porque tinha muita gente. Depois desse dia eu falei: ‘Ah, eu não vou para tal lugar, não, eu vou para Tijuca’. É surreal", disse ela, que revelou se identificar com a história da escritora Carolina Maria de Jesus.



"Eu aprendi um pouco sobre Carolina quando eu estudava no Creja. Eu parei de estudar muito nova. Tinha que trabalhar. Quando ouço Carolina de Jesus, vou falar que agora é minha é minha música de motivação. Uma vez, eu perdi meus dois guarda-sóis, aqui mesmo na Apoteose. Falei: ‘Vou embora, não dá mais para mim’. Aí eu falei: Vou ouvir uma música’. Coloquei e o que vem? O samba da Tijuca. Falei: ‘Não vou mais embora, eu vou ficar. Sou resistência. Não vai ser uma chuva que vai me parar. Eu não vou embora. Abri meu guarda-sol, consertei e fiquei ali trabalhando”, relembrou.



Segundo a ambulante, o amor pela escola nasceu com a paixão pelo samba enredo, mas o time do coração dela também foi um fator decisivo.



“Tijuca virou do meu coração porque Tijuca é Vasco. E eu sou Vasco. Então Tijuca é do meu coração. Sou Vasco doente, não tem jeito, eu brigo, discuto. Sou Vasco e a Tijuca é Vasco. Então, a Tijuca que é minha escola de coração”, riu.



A Unidos da Tijuca foi a quarta escola a entrar na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (17), no segundo dia de desfiles do Grupo Especial. A agremiação dividiu em cinco capítulos o desfile, mostrando a infância de Carolina Maria de Jesus, cercada pela mãe, tias e madrinhas, além do avô Benedito, em Minas.

Em seguida, momentos marcantes da vida da escritora, como a ida para São Paulo após ter sido presa e torturada em Sacramento, sua cidade natal, por ler um dicionário, foram representados. Por fim, a agremiação exaltou a homenageada como símbolo de resistência e cultura.