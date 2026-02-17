Dudu Nobre - Ana Fernanda Freire / Agência O DIA

Publicado 17/02/2026 03:59 | Atualizado 17/02/2026 03:59

Rio - O cantor Dudu Nobre prestigiou o desfile da Unidos da Tijuca, quarta e última escola a entrar na Avenida, na madrugada desta terça-feira (17), no segundo dia de apresentações do Grupo Especial. A agremiação levou para a Sapucaí um enredo em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus.

Emocionado, o sambista relembrou sua trajetória na Unidos da Tijuca e exaltou a irmã, a porta-bandeira Lucinha Nobre. "Minha irmã está prestes a entrar na Avenida como porta-bandeira em um enredo tão forte que fala sobre Carolina Maria de Jesus. São mais de 40 anos na Avenida, sempre com ela, hoje, um pouquinho mais complicado pra mim, porque ela não está acompanhando minha correria, mas o coração está aqui. E eu fico muito feliz", disse.



O sambista teve participações de destaque na composição de sambas-enredo para a agremiação ao longo dos anos. Em 2016, foi um dos autores do samba campeão e participou da disputa em 2019 e 2021.



"Eu fui campeão de samba aqui, ela faz uma história linda aqui na Tijuca, fico feliz. É bom, é maravilhoso, um enredo que representa tudo que a gente sempre falou em relação ao samba, em relação à negritude", frisou.



"Estou muito emocionado. Estou completando 10 anos na União da Tijuca, três anos ao lado da Lucinha. É muito emocionante, gratificante. Não tem como fingir o costume. Todo ano é novo, é frio na barriga, todo ano a perna treme. Não tem como chegar aqui e não sentir emoção, não ficar com medo. Aqui é emoção o tempo todo. É um mix de sentimentos", afirmou Matheus.