Dudu Nobre Ana Fernanda Freire / Agência O DIA
Emocionado, o sambista relembrou sua trajetória na Unidos da Tijuca e exaltou a irmã, a porta-bandeira Lucinha Nobre. "Minha irmã está prestes a entrar na Avenida como porta-bandeira em um enredo tão forte que fala sobre Carolina Maria de Jesus. São mais de 40 anos na Avenida, sempre com ela, hoje, um pouquinho mais complicado pra mim, porque ela não está acompanhando minha correria, mas o coração está aqui. E eu fico muito feliz", disse.
O sambista teve participações de destaque na composição de sambas-enredo para a agremiação ao longo dos anos. Em 2016, foi um dos autores do samba campeão e participou da disputa em 2019 e 2021.
"Eu fui campeão de samba aqui, ela faz uma história linda aqui na Tijuca, fico feliz. É bom, é maravilhoso, um enredo que representa tudo que a gente sempre falou em relação ao samba, em relação à negritude", frisou.
Lucinha Nobre é uma das mais consagradas porta-bandeiras do Carnaval carioca, com mais de 40 anos de carreira. Ela assume o posto ao lado do mestre-sala Matheus Miranda.
