Desfile do Grupo Especial Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Unidos do Viradouro, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16).Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 03:46 | Atualizado 17/02/2026 05:11

O desfile da Viradouro, na madrugada desta terça (17), no segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo, foi marcado por um momentos impactante, que rapidamente virou o assunto mais comentado nas redes sociais: o carro alegórico que colocou a bateria no alto da alegoria, um dos pontos altos do desfile que homenageou o mestre de bateria Ciça.

O enredo da escola, 'Pra Cima, Ciça!', celebra em vida a trajetória de Moacyr da Silva Pinto, ícone do Carnaval e referência há décadas, conhecido por revolucionar o andamento das baterias e por momentos históricos como o desfile em 2007, quando a bateria foi posicionada no topo de um carro alegórico — cena que a Viradouro recriou na Sapucaí com precisão.



No coração do espetáculo, o carro alegórico no qual a bateria Furacão Vermelho e Branco dominou o topo, virou símbolo de reverência ao mestre homenageado e arrancou aplausos do público. A alegoria inflamou o público e se transformou em um momento impactantes deste Carnaval.



A gigante alegoria era formada por dois chassis, que foram acoplados na concentração e separados na dispersão, para facilitar a saída da escola da Avenida.