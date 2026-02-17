Escritora brasileira e uma das maiores vozes negras da literatura foi homenageada pela TijucaCarlos Elias/Agência O Dia
Com enredo sobre Carolina de Jesus, Unidos da Tijuca faz desfile consistente na Sapucaí
Escola do Borel fechou o segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Beija-Flor e Viradouro são os destaques do segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Mocidade e Tijuca também se apresentaram na Sapucaí
Rainha da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima relata preparação para desfile após cirurgias estéticas
Professora de samba também diz como concilia a rotina de mãe e sambista e fala sobre trabalhos no exterior
Gabriela Medvedovski celebra sucesso em 'Três Graças' e revela sonho de desfilar na Sapucaí
Atriz vive Juquinha na trama das 21h da Rede Globo
Ambulante que viralizou nas redes desfila pela Unidos da Tijuca: ‘Sou apaixonada por Carolina de Jesus’
Liliann Santos recebeu o convite para entrar na Avenida após vídeo cantando o samba enredo da agremiação estourar na web
'Na fome, ela cantava pra gente', lembra filha de Carolina Maria de Jesus, homenageada da Unidos da Tijuca
Vera Eunice, que participou do desfile, revelou que a mãe amava fantasias e se divertir no Carnaval
