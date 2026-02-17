Escritora brasileira e uma das maiores vozes negras da literatura foi homenageada pela Tijuca - Carlos Elias/Agência O Dia

Escritora brasileira e uma das maiores vozes negras da literatura foi homenageada pela TijucaCarlos Elias/Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 05:03 | Atualizado 17/02/2026 05:28

Rio - Última escola a desfilar neste segundo dia do Grupo Especial, a Unidos da Tijuca trouxe para a Sapucaí a história de Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira e uma das maiores vozes negras da literatura do país. A agremiação do Borel não fez um desfile luxuoso como Beija-Flor e Viradouro, mas teve uma apresentação consistente, principalmente nos quesitos de chão.

fotogaleria

Em seu segundo trabalho pela Tijuca, Edson Pereira teve como objetivo desenvolver a história e a produção literária de Carolina Maria de Jesus. Nascida no começo do Século XX, Carolina Maria de Jesus encarnou na sua vida e na sua produção literária as dificuldades sociais de muitos descendentes de escravizados.

A configuração do enredo da Tijuca foi bem feita pelo carnavalesco. As alas e também os carros alegóricos contaram bem a história da homenageada. Porém, por passar depois das favoritas, Beija-Flor e Viradouro, foi visível a diferença do investimento entre os desfiles.

O principal destaque do desfile da Tijuca foi o bom rendimento da agremiação do Borel nos quesitos de chão. O canto emocionado da comunidade, que comprou o enredo e também o samba, foi comovente. Além disso, a evolução da agremiação da Zona Norte foi mais uma vez impecável.

Em sua estreia pela escola, Marquinhos Art'Samba, que foi intérprete da Mangueira até o ano passado, teve um bom rendimento, sustentando bem o samba. A canção, uma das mais poéticas da atual safra, não levantou o público, mas foi bastante cantado pelos componentes.

O casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira Lucinha Nobre e Matheus Miranda executaram bem as suas apresentações nos módulos dos jurados. Os dois, que dançaram juntos no ano passado, voltaram a mostrar uma boa sinergia na função no desfile da Tijuca.

Na função de mestre da "Pura Cadência", desde 2008, Casagrande comandou com a qualidade de sempre a bateria da escola da Tijuca. Dando o show de sempre, a escola deverá obter pontos importantes no quesito. A influenciadora Mileide Mihaile fez sua estreia na função de rainha.

