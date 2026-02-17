Mestre Ciça será enredo da Viradouro - Fred Vidal / Agência O Dia

Mestre Ciça será enredo da ViradouroFred Vidal / Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 01:21 | Atualizado 17/02/2026 02:18

Rio - Mestre Ciça já entra no Sambódromo, na madrugada desta terça-feira (17), fazendo história no Carnaval. Primeiro mestre de bateria a desfilar como enredo de uma escola de samba, aos 70 anos, o 'Caveira' chegou à Marquês de Sapucaí ainda na tarde de segunda-feira (16), um ritual que faz parte da sua carreira.

"Cheguei aqui às 14h. Fizemos um churrasquinho, jogamos um carteado. Mas não foi só esse ano não, fiz isso durante minha carreira toda. É muito emoção, todo dia, todo momento. Acho que aqui vai cair minha ficha. Às vezes cai, às vezes não cai… Mas aqui vai ser forte”, confessou.

Ciça estreou como mestre de bateria nos anos 1980, na Estácio de Sá, fase que será retratada logo no início do desfile da Viradouro. Inovações das baterias comandadas por ele também serão abordadas, assim como aspectos pessoais da vida do sambista. O 'Rei dos Naipes' destacou que a adrenalina já tomou conta.

“O coração está legal. Essa emoção e a adrenalina têm que existir. Se não tiver mais aquela adrenalina, vou para casa. Isso aqui sempre me faz bem, esse momento, essa entrada, ainda mais sendo enredo. Vai dar tudo certo”, disse.



“É um momento muito importante. Que sigam o exemplo, as coisas boas para essa rapaziada nova. São 38 anos como mestre de bateria, então que eles aprendam com respeito. Não sou saudosista, mas tive que me readaptar. Vai ter muita coisa que vocês vão ficar tontos. Muitas surpresas que vão assistir. Sou enredo do maior Carnaval do mundo, parece que ganhei na loteria” afirmou o homenageado.

Além da longa carreira ligada ao samba, a Viradouro mostrará aspectos da vida de Ciça, como a religiosidade e o Vasco da Gama, seu time de coração. Ainda assim, o Flamengo também fará parte do desfile, uma vez que Ciça comandou a bateria da Estácio no centenário do Rubro-Negro, em 1995.