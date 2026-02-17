Amanda Meirelles abriu o jogo sobre uso de caneta emagrecedora - Reprodução/Instagram

Amanda Meirelles abriu o jogo sobre uso de caneta emagrecedora Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2026 02:30

Rio - Campeã do 'BBB 23', Amanda Meirelles, de 34 anos, foi à Marquês de Sapucaí para acompanhar o segundo dia de desfiles do Grupo Especial. Médica de formação, a ex-BBB falou sobre sua relação com o Carnaval, comentou o momento atual do reality show e voltou a esclarecer o tratamento de saúde que provocou mudanças físicas recentes, tema que tem gerado debates nas redes sociais.

Questionada sobre sua conexão com a folia, Amanda definiu o Carnaval como um território de liberdade. "O Carnaval é o momento para a gente ser o que a gente quer ser. A gente tem uma liberdade poética para simplesmente vir e ser. Eu amo muito o Carnaval. Desde antes de entrar no BBB eu já vinha para o Rio. Já participei do Carnaval de Salvador também. Quando morei lá, ia para a pipoca da Ivete", contou.

Apesar da familiaridade com o universo carnavalesco, ela descarta, ao menos por ora, a possibilidade de desfilar como musa de escola de samba. "Acho que eu não tenho habilidade", afirmou, aos risos.

Com o 'BBB' novamente no ar, Amanda reconhece que costuma ser associada ao programa nesta época do ano, mas admite que não tem acompanhado a atual edição de forma contínua. "Não estou acompanhando muito. Por isso fica difícil até de palpitar. Eu não gosto de palpitar quando não vejo o que acontece nas 24 horas", explicou.

Ainda assim, revelou simpatia por alguns participantes. "Tem pessoas muito autênticas, como a Ana Paula e a Chaiany, de quem eu gosto bastante. Vejo a história delas, da Milena, acho bem bacana. Mas ainda não consigo levantar torcida, preciso acompanhar mais", disse.

Sobre a possibilidade de retornar ao confinamento, a resposta foi direta: "Voltaria. Não sei se para ganhar, porque todo ano o jogo muda, os personagens mudam, os enredos também. Então não sei se ganharia, mas eu entraria. É uma experiência incrível."

Nos últimos meses, Amanda também tem sido alvo de comentários por conta de sua mudança física. Diante de especulações sobre procedimentos estéticos, ela fez questão de esclarecer que o emagrecimento está relacionado ao tratamento de lipedema, condição inflamatória crônica que afeta majoritariamente mulheres. "Eu emagreci porque fiz tratamento de lipedema e continuo fazendo. Acho que a gente está aqui para melhorar, para buscar sempre a nossa versão, mas se amar em todas elas", afirmou. "Hoje eu me sinto feliz, plena. Olho no espelho e, mesmo com coisas que quero mudar, me sinto bem", completou.

O tratamento, segundo ela, durou cerca de um ano e incluiu mudanças na alimentação, exercícios específicos e suplementação. Amanda confirmou ainda que passou por uma cirurgia nas pernas, em setembro, e explicou o uso da chamada caneta emagrecedora como parte do acompanhamento médico. "Ela é utilizada para o tratamento do lipedema. Com isso, diminui a inflamação, mudei hábitos, alimentação, e emagreci quase 10 kg. O rosto muda, e aí as pessoas começam a achar que fiz mil coisas. Mas não fiz", reforçou.