Mestre Ciça é exaltado em comissão de frente da ViradouroFoto: Instagram / Comissões de frente
Comissão de frente da Viradouro emociona com homenagem a Mestre Ciça
'Eu vi... A vida pulsar como se fosse canção' foi um dos pontos altos da agremiação de Niterói
Com homenagem emocionante e luxuosa a Ciça, Viradouro entra na briga pelo título do Carnaval
Escola de Niterói foi a terceira a passar pela Sapucaí neste segundo dia de desfiles
