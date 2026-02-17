Mestre Ciça é exaltado em comissão de frente da Viradouro - Foto: Instagram / Comissões de frente

Mestre Ciça é exaltado em comissão de frente da ViradouroFoto: Instagram / Comissões de frente

Publicado 17/02/2026 03:21 | Atualizado 17/02/2026 03:22

Rio - A Viradouro emocionou os espectadores, na madrugada desta terça-feira (17), com uma homenagem ao Mestre Ciça. A comissão de frente "Eu vi… A vida pulsar como se fosse canção" foi um dos pontos altos da noite da agremiação de Niterói.

Ao lado do leão da Estácio de Sá, os bailarinos apresentaram a infância de Moacyr da Silva Pinto e a relação dele com o Carnaval carioca. No fim da coreografia, o músico apareceu e foi exaltado no tripé da comissão de frente, ao ser elevado para toda a Sapucaí. Confira o vídeo!