Casagrande, mestre de bateria da Unidos da Tijuca, promete um grande desfileFred Vidal / Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 03:30

Rio - A Unidos da Tijuca encerra o segunda dia de desfiles na Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (17), com a missão de manter a grande animação no Sambódromo após a apresentação da Viradouro. O mestre de bateria Casagrande destacou que a escola tem um forte enredo e tudo para fazer um grande desfile.

“A gente tem um grande enredo. Temos um grande nome para a gente homenagear: Carolina Maria de Jesus. É um enredo do povo preto. A bateria vai tocar para o povo cantar. A gente vai tocar e eles vão cantar, hoje é o dia deles”, ressaltou.

Um dos mais renomados e tradicionais mestres de bateria, Casagrande está há mais de 40 anos na Unidos da Tijuca. Antes de sua apresentação, o amigo e colega de função Ciça desfilou como enredo da Viradouro. Ao DIA, Casagrande afirmou que ainda não pensa em se apresentar como grande homenageado.

“Não tenho bagagem para isso não. Ele representou a gente de todas as formas. Não pude estar presente, porque vinha logo atrás, mas é um grande amigo. Merece muito, tudo que ele fez pela Sapucaí, pelo samba. Mas quando eu passar aqui agora, vai acabar amizade! (Risos) ‘Vambora’”, brincou o mestre de bateria.

O desfile da Unidos da Tijuca foi dividido em cinco capítulos. A escola mostrará a infância da autora, cercada pela mãe, tias e madrinhas, além do avô Benedito, em Minas. Em seguida, virão momentos marcantes da vida da escritora, como a ida para São Paulo após ter sido presa e torturada em Sacramento, sua cidade natal, por ler um dicionário. Por fim, a agremiação exaltará a homenageada como símbolo de resistência e cultura.