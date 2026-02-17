Programação do carnaval de rua paulistano inclui blocos liderados por cantores populares - Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 17/02/2026 11:06

Dezenas de blocos de rua devem desfilar por diferentes bairros da cidade de São Paulo na manhã e na tarde desta terça-feira, 17. A programação do carnaval de rua paulistano inclui blocos liderados por cantores populares como Gustavo Mioto (sertanejo), Di Ferrero (rock) e Carol Biazin (pop).

A agenda também abrange a passagem do tradicional Galo da Madrugada pelo entorno do Parque do Ibirapuera, na zona sul.

Além disso, estão previstos desfiles de blocos de diferentes portes, incluindo grupos conhecidos da cidade, como o Bastardo, em Pinheiros, na zona oeste, e o Pagu, na República, no centro.

Como na segunda-feira, 16, a previsão é de calor ao longo do dia, com chuva entre o fim da tarde e o início da noite. A temperatura máxima prevista é de 31ºC, com mínima de 21ºC.

A programação oficial da cidade de São Paulo inclui, ainda, desfiles no pós-carnaval. Estão marcados para o sábado, 21, e o domingo, 22.

Confira a seguir 15 blocos que desfilam nesta terça-feira, 17:

- Galo da Madrugada

O tradicional bloco de rua do Recife se apresenta mais uma vez no carnaval paulistano.

A concentração será às 9 horas, na Avenida Pedro Álvares Cabral, nas proximidades do Obelisco, no entorno do Parque do Ibirapuera A previsão é de encerramento às 14 horas.

- Bloco Solteiro Não Trai - Gustavo Mioto

O desfile será liderado pelo cantor sertanejo Gustavo Mioto, conhecido pelo hit Solteiro Não Trai.

A concentração será às 11 horas, na Avenida Pedro Álvares Cabral, nas proximidades do Obelisco, no entorno do Parque do Ibirapuera. A previsão é de encerramento às 16 horas.

- Bloco da Latinha Mix

O bloco da Rádio Mix terá apresentações do cantor Marcelo Falcão, da banda Maneva, o duo de DJs Dubdogz e a bateria da escola de samba Rosas de Ouro.

A concentração será às 13 horas, na Avenida Pedro Álvares Cabral, nas proximidades do Obelisco, no entorno do Parque do Ibirapuera. A previsão é de encerramento às 18 horas.

- Bloco Te Amo Sem Culpa - Carol Biazin

O desfile será liderado pela cantora pop Carol Biazin, que tem se destacado com a música Amor Traumatizado.

A concentração será às 11 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, nas proximidades da esquina com a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi. A previsão é de encerramento às 16 horas.

- Se Fui Triste Não Me Lembro - Di Ferrero

O desfile será liderado pelo cantor de rock Di Ferrero, conhecido pela banda NX Zero.

A concentração será às 13 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, nas proximidades da esquina com a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi. A previsão é de encerramento às 18 horas.

- Bloco Pagu

O bloco celebrará 10 anos de carnaval, com sua tradicional bateria feminina.

A concentração será às 11 horas, na esquina das Avenidas Ipiranga e São João, no distrito República, na região central. A previsão é de encerramento às 16 horas.

- Bloco do Felino

Apelidado de "Príncipe do Bixiga", o cantor Rom Santana lidera o trio que desfilará pela Bela Vista, na região central.

A concentração será às 12 horas, na Rua Rui Barbosa, 572, nas proximidades da Praça Dom Orione. A previsão é de encerramento às 17 horas.

- Acadêmicos do Cerca Frango

O tradicional bloco da zona oeste desfilará na Vila Romana. A concentração será às 9 horas, na Praça Jesuíno Bandeira, 39, na zona oeste. A previsão é de encerramento às 14 horas.

- Bahianidade

O bloco trará sucessos do axé music e do pagode baiano. A concentração será às 11 horas, na Rua Rui Barbosa, 572, nas proximidades da Praça Dom Orione, na Bela Vista, na região central. A previsão é de encerramento às 15 horas.

- Estação Folia

O tradicional bloco do Ipiranga é voltado às famílias. A concentração será às 11 horas, na Rua dos Patriotas, 509, nas proximidades do Parque da Independência, na zona sul. A previsão é de encerramento às 16 horas.

- Bloco Bastardo

O tradicional bloco levará mais uma vez suas cores vermelho e amarelo às ruas de Pinheiros. A concentração será às 13 horas, na Rua João Moura, 727, na zona oeste. A previsão é de encerramento às 18 horas.

- Súbete!

O bloco trará hits latinos, como do reggaeton. A concentração será às 13 horas, na Rua Fortaleza, 288, nas proximidades da Praça Dom Orione, no distrito Bela Vista, na região central. A previsão é de encerramento às 17 horas.

- Agora Vai

O tradicional bloco do centro expandido terá concentração às 14 horas, na Alameda Barão de Limeira, 1.524, nas proximidades da esquina da Rua Lopes de Oliveira, no Campos Elíseos. A previsão é de encerramento às 18 horas.

- Bloco da Salete Campari

A popular drag queen lidera um dos principais blocos voltados ao público LGBT+. A concentração será às 13 horas, na Rua Augusta, 1.300, nas proximidades da esquina com a Rua Matias Aires, no distrito Consolação, na região central. A previsão é de encerramento às 18 horas.