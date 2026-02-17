Internautas reagem ao carro alegórico com a bateria da Viradouro na Marquês de Sapucaí - Carlos Elias

Publicado 17/02/2026 10:45

Rio - Internautas reagiram ao desfile da Viradouro, na Marquês de Sapucaí, segunda-feira (16), que empolgou ao colocar a bateria em cima do carro alegórico . O enredo da escola de samba, do Grupo Especial, homenageou o Mestre Ciça. O momento icônico - referência ao Carnaval 2007 - ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

"Isso é história. Estamos vendo história", vibrou um folião. "Icônico demais", comentou um seguidor. "Emocionante demais!!! Não queria que esse desfile acabasse nunca", escreveu um admirador. "Chorei muito. Esse carro simples é a minha imagem do Carnaval 2026", expressou uma usuária das redes sociais. "Isso arrepia e emociona da cabeça aos pés", opinou outra pessoa. "Me emocionei o desfile inteiro. Essa parte foi linda demais", elogiou mais alguém.

A escola recriou a cena do desfile de 2007, que entrou para a história. A rainha de bateria Juliana Paes e Ciça subiram no carro de mãos dadas. Com fantasia de uma marca luxuosa, atriz esbanjou beleza ao brilhar à frente dos ritmistas da Furacão Vermelho e Branco.

Além da repercussão na web, a bateria recebeu muitos aplausos do público na Sapucaí. O ícone do Carnaval também foi exaltado pelos foliões. Ciça retribuiu o carinho com acenos, ao som do samba-enredo que retratava a sua trajetória no samba de 55 anos.