"Vou botar o povo para pular, com a energia lá em cima", prometeu Ludmilla momentos antes de cantar - Fotos de Érica Martin

"Vou botar o povo para pular, com a energia lá em cima", prometeu Ludmilla momentos antes de cantarFotos de Érica Martin

Publicado 17/02/2026 08:55

A cantora Ludmilla subiu no trio elétrico, na manhã desta terça-feira (17), para comandar o "Fervo da Lud", oitavo megabloco a sair no carnaval de rua do Rio em 2026. Já no chão, milhares de foliões pulam, dançam e cantam ao som de um repertório que reúne funk, pop, samba e axé, além de releituras do repertório da própria artista. Aproximadamente 700 mil pessoas são esperadas, segundo estimativa da Riotur.

fotogaleria

Antes da apresentação pelo Circuito Petra Gil, Ludmilla conversou com a imprensa e resumiu o que aguardava o público em mais uma edição do "Fervo da Lud": "Vou botar o povo para pular, com a energia lá em cima".

Primeira vez sem Preta Gil, e a primeira vez com Zuri

A cantora lembrou ainda que, pela primeira vez em oito anos, vai comandar o megabloco sem a presença de Preta Gil, que morreu no ano passado, e foi a pessoa que mais a incentivou a tirar o projeto carnavalesco do papel.

"Preta sempre soube da minha paixão pela música, pela festa, da alegria pelo Carnaval. Então ela sempre me impulsionou demais a fazer isso. Todos os anos eu homenageio a Preta, sempre agradeci por tudo o que ela fez por mim. E esse ano não será diferente, porque ela faz parte de tudo isso. É a grande realização do meu sonho enquanto artista, porque eu amo isso e espero muito esse dia chegar".

Ludmilla também falou sobe seu primeiro carnaval desde que se tornou mãe de Zuri, de 9 meses, que não estará no megabloco, obviamente, pela idade: "Ela é muito novinha ainda, não entende. Mas gosta de ver a gente experimentando as roupas, eu digo 'olha o brilho da mamãe'. E ela dá um sorrisinho. Acho que ela vai gostar de acompanhar, porque adora as músicas novas. Ela gosta, acho que vai ser do fervo (risos)".

Fã sendo fã

Ludmilla se apresentou do alto de um caminhão que não tinha apenas a função de servir de palco para a estrela do evento. O veículo também liberava bolas de sabão e uma fumaça perfumada, que fazia efeito de talco.

Já no chão, no meio da multidão, Paloma Guimarães, que comparece ao megabloco todos os anos, conversou com a reportagem de O DIA e mostrou que é fã de verdade. Usando uma roupa customizada, ela explicou o porquê do look: "Fiz de madrugada! É carnaval, a gente fica sem muito tempo (risos). Mas a rainha [Ludmilla] falou para vir de Brasil, então a gente veio de Brasil".

Já Tatiane dos Santos, presente ao evento pelo segundo ano, revelou que o "Fervo da Lud" já está definitivamente no seu roteiro de carnaval: "Estou adorando. Agora não largo mais, não consigo (risos)".

Manuela Gomes foi sucinta ao descrever a atmosfera do megabloco: "Enérgico, lotado, feliz e divertido", listou ela, agradecendo equipes da Cedae diante do calor: "Obrigado, Cedae. Está aliviando bastante a gente aqui. Banho, aguinha...".

Puxão de orelhas e mal estar

Durante o percurso pelo Circuito Petra Gil, Ludmilla parou o bloco algumas vezes. Em uma das ocasiões, ela desceu do caminhão para se juntar à multidão.

Momentos antes, porém, o motivo da parada não foi legal. Ela denunciou um homem que estava iniciando uma confusão - ele foi retirado por policiais. Em outro instante, chamou a atenção de quem havia levado criança pequena para a festa: "tomara que o conselho tutelar bata na sua porta"; "aqui não é ambiente para criança"; "a criança não pediu para nascer", foram algumas das frases da cantora.

Outra intervenção da artista foi para orientar os foliões que usavam celulares para registrar o evento: "Guarda [as imagens] na memória", disse.

O "Fervo da Lud" saiu debaixo de calor, ainda que não tão forte se comparado aos dias anteriores de carnaval. Mesmo assim, muitas pessoas se sentiram mal e precisaram de socorro de equipes do Corpo de Bombeiros.

* Colaborou Érica Martin