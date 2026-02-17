Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo com vitória decidida na última nota - Reprodução

Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo com vitória decidida na última notaReprodução

Publicado 17/02/2026 18:24 | Atualizado 17/02/2026 18:34

A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval de São Paulo de 2026. O resultado foi definido apenas na última nota divulgada, na apuração realizada nesta terça-feira (17), no Sambódromo do Anhembi, em uma disputa marcada pela tensão até os instantes finais.



Com o enredo “Malunga Léa – Rapsódia de uma Deusa Negra”, a escola da Zona Norte fez uma emocionante homenagem à atriz Léa Garcia e garantiu o título ao somar 269,9 pontos. A vice-campeã, Gaviões da Fiel, chegou muito próxima, com 269,8 pontos, apenas um décimo de diferença.



A disputa ficou ainda mais acirrada no penúltimo quesito, Harmonia, quando a vantagem da Mocidade Alegre caiu para um décimo, mantendo o clima de expectativa entre as comunidades e os componentes presentes no sambódromo.



Na parte de baixo da tabela, Rosas de Ouro e Águia de Ouro terminaram nas duas últimas colocações e foram rebaixadas, deixando o Grupo Especial para o próximo Carnaval.



O título consagra mais um desfile de alto nível da Mocidade Alegre, que levou para a avenida um tributo potente à cultura negra e à trajetória de Léa Garcia, com forte impacto visual e emocional.

Acadêmicos do Tucuruvi é campeã do Grupo de Acesso 1



A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi foi campeã do Grupo de Acesso 1 do carnaval de São Paulo. A vice-campeã foi a Pérola Negra.



A Acadêmicos do Tucuruvi conquistou o título com 269,9 pontos. A Pérola Negra e a Mancha Verde empataram na vice-liderança, com 269,4 pontos cada, mas a primeira levou a melhor no critério de desempate, que contabiliza todas as notas descartadas.



A Acadêmicos do Tucuruvi levou ao Sambódromo do Anhembi o enredo Anti-Herói Brasil, assinado pelo carnavalesco Nicolas Gonçalves e pelo enredista Cleiton Almeida. A narrativa da escola da zona norte celebra o brasileiro que vive e luta em meio às contradições do país. Em 2025, a escola havia sido rebaixada no carnaval de São Paulo.



Já Pérola Negra desfilou sob o enredo Valei-Me Cangaceira Arretada, Maria que Abala a Gira, Valente e Bonita que Vence Demanda. A agremiação da Vila Madalena, zona oeste da capital, contou a história de Maria Bonita, rainha do cangaço e considerada a primeira mulher a entrar para um bando de cangaceiros.

*Com informações do Estadão Conteúdo