Carro abre-alas da Paraíso do TuiutiThalita Queiroz / Agência O DIA

Rio - Com impressionantes 60 metros, a Paraíso do Tuiuti, escola que abre o último dia de desfiles do Grupo Especial, aposta em um abre-alas espelhado e com elementos prateados para impactar os jurados.

A estrutura reúne cinco tripés e dois carros, que serão acoplados momentos antes de entrar na Avenida. Veja detalhes da alegoria que será uma das principais apostas da escola. Confira o vídeo:

Devido ao ser tamanho, todo cuidado é pouco para o time de motoristas que vão direcionar a alegoria. Segundo os motoristas que vão guiar os veículos pela Avenida, é desafiador, mas não impossível.

“Geralmente quem fica com a responsabilidade maior é o condutor no carro da frente. Quem fica no último carro acoplado geralmente só monitora para eventuais problemas”, diz um dos motoristas da Paraíso do Tuiuti.

A escola vai contar a história de "Lonã Ifá Lukumi", vertente religiosa afro-cubana que vem sendo redescoberta no Brasil. A obra é assinada pelos compositores Cláudio Russo, Gustavo Clarão e Luiz Antonio Simas. A Tuiuti abre a terceira noite de desfiles na Sapucaí, nesta terça-feira (17).
