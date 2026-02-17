Carro abre-alas da Paraíso do Tuiuti - Thalita Queiroz / Agência O DIA

Publicado 17/02/2026 21:57

Rio - Com impressionantes 60 metros, a Paraíso do Tuiuti, escola que abre o último dia de desfiles do Grupo Especial, aposta em um abre-alas espelhado e com elementos prateados para impactar os jurados.



A estrutura reúne cinco tripés e dois carros, que serão acoplados momentos antes de entrar na Avenida. Veja detalhes da alegoria que será uma das principais apostas da escola. Confira o vídeo:

Confira detalhes do carro abre-alas da Paraíso do Tuiuti, que tem 60 metros de cumprimento e é uma das grandes apostas da escola de São Cristóvão em 2026



Devido ao ser tamanho, todo cuidado é pouco para o time de motoristas que vão direcionar a alegoria. Segundo os motoristas que vão guiar os veículos pela Avenida, é desafiador, mas não impossível.



“Geralmente quem fica com a responsabilidade maior é o condutor no carro da frente. Quem fica no último carro acoplado geralmente só monitora para eventuais problemas”, diz um dos motoristas da Paraíso do Tuiuti.



A escola vai contar a história de "Lonã Ifá Lukumi", vertente religiosa afro-cubana que vem sendo redescoberta no Brasil. A obra é assinada pelos compositores Cláudio Russo, Gustavo Clarão e Luiz Antonio Simas. A Tuiuti abre a terceira noite de desfiles na Sapucaí, nesta terça-feira (17).