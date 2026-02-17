Carro abre-alas da Paraíso do TuiutiThalita Queiroz / Agência O DIA
A estrutura reúne cinco tripés e dois carros, que serão acoplados momentos antes de entrar na Avenida. Veja detalhes da alegoria que será uma das principais apostas da escola. Confira o vídeo:
Confira detalhes do carro abre-alas da Paraíso do Tuiuti, que tem 60 metros de cumprimento e é uma das grandes apostas da escola de São Cristóvão em 2026— Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2026
Crédito: Thalita Queiroz / Agência O Dia pic.twitter.com/PQuch5CrND
Devido ao ser tamanho, todo cuidado é pouco para o time de motoristas que vão direcionar a alegoria. Segundo os motoristas que vão guiar os veículos pela Avenida, é desafiador, mas não impossível.
“Geralmente quem fica com a responsabilidade maior é o condutor no carro da frente. Quem fica no último carro acoplado geralmente só monitora para eventuais problemas”, diz um dos motoristas da Paraíso do Tuiuti.
A escola vai contar a história de "Lonã Ifá Lukumi", vertente religiosa afro-cubana que vem sendo redescoberta no Brasil. A obra é assinada pelos compositores Cláudio Russo, Gustavo Clarão e Luiz Antonio Simas. A Tuiuti abre a terceira noite de desfiles na Sapucaí, nesta terça-feira (17).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.