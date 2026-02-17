Ex-BBB Juninho desfila pela primeira vez na Sapucaí - Foto: Manuella Viégas / Agência O Dia

Ex-BBB Juninho desfila pela primeira vez na Sapucaí Foto: Manuella Viégas / Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 21:49

Rio - O ex-BBB Juninho, participante da 24ª edição do reality show, faz sua estreia na Marquês de Sapucaí pela Paraíso do Tuiuti na noite desta terça-feira (17). A agremiação de São Cristóvão abre o último dia de desfiles com o enredo "Lonã Ifá Lukumi".

Apesar de ser seu primeiro desfile, ele contou que não está nervoso. "Estou muito em paz. Estou é doido para estar lá em cima, já queria estar desfilando desde cedo, estou nessa pegada assim. Curti muito bloquinho, mas hoje eu fiquei bem quieto e ansioso de uma forma realmente positiva para estar aqui. É o meu primeiro desfile no Rio de Janeiro. Eu frequento muito São Cristóvão, então estou muito feliz de estar em casa desfilando", contou ao DIA.

Destaque do último carro alegórico, Juninho representa Orunmilá, orixá da sabedoria, conhecimento e adivinhação na mitologia iorubá. "O carro está lindo, samba está muito legal, está empolgante, está contagiante. Eu acho que a gente vem para as campeãs aí, hein? Meu palpite", afirmou.