Com show da bateria, Tuiuti abre último dia de desfiles do Grupo Especial
Escola da Zona Norte apresentou enredo sobre tradição religiosa afro-cubana
Rio - Primeira escola de samba a se apresentar nesta terça-feira, o Paraíso do Tuiuti trouxe para a Sapucaí o enredo "Ifá Lucumí: o resgate da tradição", baseado em uma vertente religiosa afro-cubana ligada ao orixá Orunmilá. A agremiação da Zona Norte fez um bom papel, com destaque para o ótimo andamento do samba-enredo e o encaixe com a bateria comandada pelo mestre Marcão. A escola de samba teve problemas no acabamento de algumas alegorias e também na evolução.
