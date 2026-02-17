Matéria Salva!

Carnaval

Com show da bateria, Tuiuti abre último dia de desfiles do Grupo Especial

Escola da Zona Norte apresentou enredo sobre tradição religiosa afro-cubana

Rio - Primeira escola de samba a se apresentar nesta terça-feira, o Paraíso do Tuiuti trouxe para a Sapucaí o enredo "Ifá Lucumí: o resgate da tradição", baseado em uma vertente religiosa afro-cubana ligada ao orixá Orunmilá. A agremiação da Zona Norte fez um bom papel, com destaque para o ótimo andamento do samba-enredo e o encaixe com a bateria comandada pelo mestre Marcão. A escola de samba teve problemas no acabamento de algumas alegorias e também na evolução.
