Claudia Mota e Edifranc Alves não seguem como coreógrafos da comissão de frente da Portela

Claudia Mota e Edifranc Alves não seguem como coreógrafos da comissão de frente da PortelaReprodução do Instagram

Publicado 18/02/2026 22:36 | Atualizado 18/02/2026 23:03

Rio - Claudia Mota e Edifranc Alves não são mais coreógrafos da comissão de frente da Portela. A informação foi divulgada pela agremiação em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira. Com 267.9 pontos, a Azul e Branco de Madureira ocupou a 10ª colocação do Grupo Especial no carnaval deste ano.

"Informamos que Cláudia Mota e Edifranc Alves não fazem mais parte da equipe da Portela como coreógrafos da nossa Comissão de Frente. Claudia Mota encerra também sua trajetória nas Comissões de Frente, iniciando um novo ciclo após anos de dedicação e contribuição marcante para o nosso Carnaval.

Agradecemos toda a dedicação, comprometimento e entrega ao longo do Carnaval 2026", diz a nota.

"Cada momento foi construído com muito empenho e amor pela nossa escola. Saibam que temos um carinho enorme por vocês e respeito pela trajetória que escreveram com a gente. Desejamos uma caminhada de muito sucesso, novas conquistas e muitos aplausos!", completa.







Claudia se manifesta

Em um longo desabafo, no Instagram, Claudia falou sobre o novo momento profissional, citou sua trajetória no carnaval e fez uma série de agradecimentos.

"Foram 21 anos trabalhando em comissões de frente. Hoje encerro esse ciclo com o coração cheio de gratidão por ter conhecido pessoas incríveis, histórias e enredos fantásticos e por ter vivido intensamente cada segundo de todos esses anos, dentro do barracão de Escolas por onde passei e que tenho o máximo respeito! A Avenida nunca irá refletir cada gota de suor deixado durante meses de trabalho… isso nunca será relevante aos olhos de quem só assiste ou facilmente julga! A certeza que fica é a consciência tranquila de quem não deu somente o melhor, mas tudo, até o que não estava ao meu alcance!", iniciou.

"Formei profissionais que hoje gabaritam quesitos… me tornei amiga de muitos e outros poucos que levo pra vida! Me orgulho de cada nota, máxima ou não, porque aprendemos mais quando precisamos nos reerguer! Fui aclamada e xingada! Fui ajudada e sabotada! Fui ouvida e silenciada! Mas nunca desisti! Não estou desistindo, o carnaval sempre irá pulsar nas minhas veias, mas agora preciso voltar às minhas origens que me fizeram chegar ao lugar que sempre sonhei, onde muitos almejam estar e eu abdiquei em alguns momentos pelo carnaval… hoje, sinto a necessidade de que preciso voltar ao meu verdadeiro habitat, voltar ao meu porto seguro, por onde caminhei por toda a minha vida e me realizei, a dança, o ballet", continuou.

Ela, entretanto, não descartou uma possível volta à folia carioca. "O carnaval me ensinou tanto, tanto… Quem sabe um dia eu volte? Mas, quem sabe da nossa vida? Agradeço demais ao amigo e Presidente Júnior Escafura, pela honra de estar na Maior de Todas e por ser aqui, o lugar que eu irei deixar toda a minha gratidão ao Carnaval! Família Portelense, vocês agora são a minha família também!!! E eu vou torcer por vocês até o fim!", destacou.

Por fim, Claudia desabafou: "O verdadeiro motivo dessa minha decisão será o meu silêncio… porque ele é o senhor das razões, da sabedoria e do respeito próprio! Ninguém sabe de nada, só quem vive o processo… o dia a dia… e por aí vai… Obrigada a todos os profissionais que comigo estiveram e sabem da minha verdade! A todos os envolvidos e a todos que não soltaram a minha mão! Guardarei pra sempre cada momento vivido! Obrigada, carnaval! Foi intenso… foi desgastante… foi lindo. E nasce uma portelense, como o meu pai era…".







Saída de carnavalesco

Vale lembrar que na última segunda (16), André Rodrigues, carnavalesco da Portela, comunicou seu desligamento daPortela, que enfrentou problemas com o último carro, que levava a Velha Guarda, no desfile de domingo (15). A agremiação levou para a Sapucaí o enredo "O mistério do Príncipe do Bará - A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande".