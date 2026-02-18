Virginia Fonseca confirmou desejo de seguir na escola de samba - Reprodução/Instagram

Rio - Virginia Fonseca comentou o 8° lugar da Grande Rio na apuração do Grupo Especial realizada nesta quarta-feira (18). A influenciadora, que estreou como rainha de bateria da escola, também parabenizou a Viradouro pela conquista do quarto título.

"Saindo aqui da apuração agora. É gente, não ganhamos. Mas enfim, Viradouro ganhou mais que merecido. Ciça é um ícone do Carnaval. Estava tudo maravilhoso, o enredo, samba-enredo. Mais que merecido", disse ela.

A namorada de Vinicius Junior também confirmou que pretende seguir à frente dos ritmistas da Bateria Invocada. "Vamos para 2027 e, se Deus quiser, é nosso", afirmou Virginia. "Não ganhamos, mas valeu a pena viver cada segundo!!! 2027 seguiremos firme para mais", completou na legenda.

Em outra publicação, a influenciadora digital compartilhou fotos do desfile e escreveu: "Com sorriso no rosto e gratidão no peito!!! Grande Rio sempre. Esses últimos meses eu vivi, chorei, sorri, aprendi, amei, me superei e sei que não foi só eu!! O Carnaval é lindo. Obrigada a todos os envolvidos, obrigada por todo carinho e mensagem de apoio, vamos para mais! Nunca será por mim ou sobre mim, é pela Grande Rio e Caxias. Mestre Fafá e bateria da Grande Rio, vocês são gigantes. Podemos".







Neste ano, a Grande Rio levou para avenida o enredo "A Nação do Mangue" em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat. Já a Viradouro abordou a trajetória e os grandes Carnavais de Moacyr da Silva Pinto, o mestre de bateria Ciça.