Beija-Flor de Nilópolis é a vice-campeã do Carnaval 2026 - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 18:59

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis, que entrou na Marquês de Sapucaí para tentar o bicampeonato, ficou atrás da Viradouro, grande campeã do Carnaval 2026 , por apenas um décimo de diferença na apuração das notas do Grupo Especial, nesta quarta-feira (18), na Cidade do Samba, na Gamboa.

