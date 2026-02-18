Beija-Flor de Nilópolis é a vice-campeã do Carnaval 2026Érica Martin / Agência O Dia

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis, que entrou na Marquês de Sapucaí para tentar o bicampeonato, ficou atrás da Viradouro, grande campeã do Carnaval 2026, por apenas um décimo de diferença na apuração das notas do Grupo Especial, nesta quarta-feira (18), na Cidade do Samba, na Gamboa.
Para Almir Reis, presidente da Beija-Flor, a sensação é de dever cumprido, mesmo que a vitória não tenha ido para a escola. Ele ainda falou sobre favoritismo entre as agremiações e parabenizou a coirmã.

“É carnaval! Carnaval é assim mesmo. O Carnaval é na Avenida, desde o início é o que estou falando. Não tem essa de favorita. O patamar está alto, todo mundo tem a possibilidade de ganhar, e foi o que aconteceu, um décimo de diferença, merecido. Parabéns para a Viradouro e que venha o próximo. A sensação é de dever cumprido, com certeza. Fizemos um grande carnaval, mas não deu, vamos deixar para a próxima”, afirmou.

Neste ano, a Beija-Flor levou para a Avenida o enredo "Bembé”, sobre o maior candomblé de rua do mundo, localizado na cidade de Santo Amaro, na Bahia.