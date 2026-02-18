Mocidade Independente de Padre Miguel - Reprodução do Instagram

Mocidade Independente de Padre MiguelReprodução do Instagram

Publicado 18/02/2026 19:18

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel expressou sua "indignação e insatisfação com as notas dadas pelos jurados" por meio de uma nota publicada no Instagram, nesta quarta-feira (18). A agremiação, que homenageou a cantora Rita Lee (1947-2023) lamentou a penúltima posição na classificação e disse que a escola merecia "notas melhores em diversos quesitos".

"Encerramos essa quarta-feira de apuração com um sentimento de indignação e insatisfação com as notas dadas pelos jurados. Garantimos aos nossos torcedores, componentes e simpatizantes que lutaremos para que julguem a Mocidade como as demais agremiações. Temos a convicção de que merecíamos notas melhores em diversos quesitos, e que terminaríamos a apuração em um resultado melhor do que o 11° lugar", informa o comunicado.



"Agradecemos aos sambistas, torcedores e demais que seguem nos mandando mensagem, mostrando tamanha revolta com a nossa posição final no carnaval. Aguardaremos as justificativas das notas para entendermos o critério usado em alguns quesitos. Aos Independentes, agradecemos a força e empenho de sempre", conclui.

Famosos e torcedores reagiram à publicação. "Absurdo!! Foi lindo! Estou indignada!", reclamou Luisa Mell, que participou do desfile. "Inacreditável!!! Sigam firmes", desejou o cantor Yan. "Um absurdo", lamentou um internauta. "Inaceitável o que fizeram com a Mocidade!!! Ela merecia muito muito mais!", opinou outro usuário da rede social.

A cantora Anitta também se surpreendeu com as notas dadas pela Mocidade e desabafou no X, antigo Twitter. "9,6 de enredo para Mocidade é muita sacanagem. Eu não devo entender é nada mesmo, porque achei o desfile da Mocidade a coisa mais linda esse ano. O samba maneirissimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente. Poxa", escreveu a artista.