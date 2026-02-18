Publicidade
Festa e emoção! Veja fotos da consagração da Viradouro como campeã
Mestre Ciça se emocionou com a vitória e recebeu o carinho dos amigos
Rio - A emoção rolou solta quando a Viradouro foi anunciada como a grande campeã do carnaval carioca de 2026, na Cidade do Samba, na tarde desta quarta-feira (18). A escola de Niterói, que homenageou o mestre de bateria Ciça, encerrou a apuração com 270 pontos nas notas válidas.
Tema do enredo, Ciça não conteve às lágrimas e vibrou com a vitória. Na ocasião, ele recebeu o carinho de Marcelinho Calil, presidente da Vermelho e Branco, Juliana Paes, rainha de bateria, do carnavalesco Tarcísio Zanon, e outros integrantes da escola.
Rapidamente, a Cidade do Samba se transformou em uma grande festa, com direito a carro de som e o samba-enredo sendo entoado pelos componentes da Viradouro. O momento da entrega do troféu também foi emblemático.
Juliana Paes, Mestre Ciça e Marcelinho Calil comemoram título da Viradouro.— Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2026
Crédito: Fred Vidal / Agência O Dia pic.twitter.com/L4ysnN31s5
Carnaval
