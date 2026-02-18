Matéria Salva!

Festa e emoção! Veja fotos da consagração da Viradouro como campeã

Mestre Ciça se emocionou com a vitória e recebeu o carinho dos amigos

Mestre Ciça celebra o título de campeã da Viradouro
Juliana Paes se emociona durante a apuração das notas da Viradouro
Juliana Paes se emociona durante a apuração das notas da Viradouro
Mestre Ciça celebra o título de campeã da Viradouro
Mestre Ciça celebra o título de campeã da Viradouro
Mestre Ciça celebra o título de campeã da Viradouro
Macelinho Calil se emociona com o título de campeã da Viradouro
Macelinho Calil se emociona com o título de campeã da Viradouro
Mestre Ciça celebra o título de campeã da Viradouro
Mestre Ciça recebe o carinho de Tarcísio Zanon
Mestre Ciça levanta o troféu conquistado pela Viradouro
Mestre Ciça levanta o troféu conquistado pela Viradouro
Mestre Ciça levanta o troféu conquistado pela Viradouro
Mestre Ciça levanta o troféu conquistado pela Viradouro
Juliana Paes e Mestre Ciça vibram com o título da Viradouro
Juliana Paes e Mestre Ciça vibram com o título da Viradouro
Juliana Paes, Mestre Ciça e Marcelinho Calil vibram com o título da Viradouro
Juliana Paes, Mestre Ciça e Marcelinho Calil vibram com o título da Viradouro
Rio - A emoção rolou solta quando a Viradouro foi anunciada como a grande campeã do carnaval carioca de 2026, na Cidade do Samba, na tarde desta quarta-feira (18). A escola de Niterói, que homenageou o mestre de bateria Ciça, encerrou a apuração com 270 pontos nas notas válidas.
Tema do enredo, Ciça não conteve às lágrimas e vibrou com a vitória. Na ocasião, ele recebeu o carinho de Marcelinho Calil, presidente da Vermelho e Branco, Juliana Paes, rainha de bateria, do carnavalesco Tarcísio Zanon, e outros integrantes da escola. 
Rapidamente, a Cidade do Samba se transformou em uma grande festa, com direito a carro de som e o samba-enredo sendo entoado pelos componentes da Viradouro. O momento da entrega do troféu também foi emblemático. 
 
