Léo Santana exaltou Lore Improta após título da ViradouroReprodução/Instagram

Publicado 18/02/2026 18:12

Rio - Léo Santana não escondeu o orgulho com a vitória da Viradouro no Carnaval do Rio, nesta quarta-feira (18). O artista é casado com Lore Improta, musa da escola, e destacou a entrega da mulher para o desfile em meio a segunda gravidez.

"Somente quem te acompanhou durante esses meses sabe da sua dedicação em cada detalhe. Parabéns a todos os envolvidos da família Viradouro por essa vitória, mas não posso deixar de te protagonizar e deixar minha total admiração. Esposa, mãe, filha, amiga, empresária. Com todas as suas responsabilidades, consegue tempo pra se dedicar 100% em todos os desafios", escreveu o cantor.

Léo Santana aproveitou para fazer uma declaração de amor para Lore. "Amei te ver brilhando com nosso filho no ventre. Realizada com tudo o que você se programou pra fazer durante todo esse tempo. No meu pódio VOCÊ TEM O PRIMEIRO LUGAR SEMPRE. Te admiro além do que se possa imaginar. PARABÉNSSSS! Eu, nossa pequena Liz, nossa família e amigos estamos te esperando pra vibrar com você."

A Viradouro levou para Marquês de Sapucaí o enredo "Pra Cima, Ciça", que abordou a trajetória e os grandes Carnavais de Moacyr da Silva Pinto, o mestre de bateria Ciça, que completa 70 anos de vida e 55 de samba em 2026.