Tarcísio Zanon é o carnavalesco da ViradouroÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 17:39 | Atualizado 18/02/2026 19:10

Rio - Após a Unidos do Viradouro ser anunciada a grande campeã do Carnaval carioca , nesta quarta-feira (18), o carnavalesco Tarcísio Zanon se emocionou com o título e, mais uma vez, exaltou a grandiosidade de mestre Ciça, o homenageado pela escola.

“A vitória tem um gosto super especial, porque a gente está falando de um dos nossos. Eu, que procuro sempre encontrar enredos que o grande público desconhece, nesse ano o presidente deu a ideia de falarmos do Ciça. A gente procura em tantos lugares histórias diferentes e a história estava ali dentro”, afirmou.



“Estou muito emocionado de poder colocar um operário da festa, campeão do Carnaval, e ter ajudado a participar desse momento histórico, que foi o que aconteceu ali na Avenida e que vai ficar pra sempre na nossa memória, no nosso coração”, disse o carnavalesco.