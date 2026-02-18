Milhares de torcedores lotam quadra da Viradouro em comemoração do título - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Milhares de torcedores lotam quadra da Viradouro em comemoração do títuloThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 18:43

Rio - A quadra explodiu ao ouvir a última nota 10 que tornou, nesta quarta-feira (10), a Viradouro a grande campeã do Carnaval de 2026. Milhares de torcedores acompanharam a apuração no bairro do Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana, coração da escola vermelho e branco.

Confiante, Bruna Silveira, de 39 anos, disse que assim que o desfile acabou, ainda na madrugada de terça-feira (17), ela já sabia que a agremiação seria a campeã. "Estou em êxtase! Que alegria viver isso de novo. Ver minha escola do coração conquistar mais um título merecido! Para cima, Mestre Ciça!", gritou, fazendo referência ao homenageado pelo enredo. Confiante, Bruna Silveira, de 39 anos, disse que assim que o desfile acabou, ainda na madrugada de terça-feira (17), ela já sabia que a agremiação seria a campeã. "Estou em êxtase! Que alegria viver isso de novo. Ver minha escola do coração conquistar mais um título merecido! Para cima, Mestre Ciça!", gritou, fazendo referência ao homenageado pelo enredo.

Vagner Oliveira, 27, nasceu e foi criado no chão da quadra da Viradouro. Para ele, viver esse momento novamente significa a realização de mais um sonho. "Foi merecido demais! A nossa escola estava linda, sincronizada, com o enredo na ponta da língua. Era pra ser nosso!”, disse.

Torcedores contam que a Viradouro é um amor que passa de geração pra geração. Pedro Andrade, 38, torce para a escola desde muito novo e conseguiu passar esse amor para o filho e a mulher. "Desfilamos na terça e hoje [quarta] estamos aqui. Foi a nossa primeira vez desfilando e não tinha estreia melhor”, contou



Ana Camila, 37, companheira de Pedro, destacou que morava em São Paulo, mas, depois de conhecer o marido, se apaixonou pela escola. Hoje, morando em Niterói, o casal incentiva o filho Samuel Ribeiro, de apenas 6 anos, a continuar com a paixão. "Ano que vem ele vai desfilar na escola mirim da Viradouro”, garantiu.

Enredo

A escola de Niterói levou para a Sapucaí um enredo que contou a história do mestre Ciça, o próprio mestre de bateria, ícone da agremiação e da história do Carnaval Carioca. A Vermelha e Branca teve nota máxima dos jurados e somou 270 pontos.

Foi a primeira vez que ocorre no Sambódromo uma homenagem a um integrante de uma escola em vida. Assinado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o enredo "Pra cima, Ciça" se tornou um marco do Carnaval. Na apresentação, a agremiação contou acontecimentos importantes da vida do mestre de bateria, mostrando a esfera particular e sua contribuição em outras escolas durante a carreira.

Ciça participou da comissão de frente como homenageado, sendo levantado pelo tripé e aclamado pelos fãs na Sapucaí. Apesar de ser o tema do enredo, o mestre seguiu seu trabalho e voltou a comandar a bateria "Furacão Vermelho e Branco" no decorrer do desfile.

Com a vitória, a escola conquistou o quarto título, passando a Unidos de Vila Isabel e empatando com a Unidos da Tijuca.