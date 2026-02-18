Viradouro mexeu com o coração de todosCarlos Elias/Agência O Dia
Internautas vibram com o título da Viradouro: 'Merecido'
Escola de Niterói homenageou o mestre Ciça na Avenida
Após título da Viradouro, Juliana Paes brinca: 'Sou pé quente'
Rainha de bateria não segurou a emoção durante a apuração das notas do Grupo Especial
Veja imagens do desfile da Viradouro, grande campeã do Carnaval 2026
Escola homenageou o mestre de bateria Ciça
Carnavalesco da Viradouro se emociona com título: 'Vai ficar para sempre na memória'
Campeã do Carnaval homenageou o mestre de bateria Ciça
Com linda homenagem ao mestre Ciça, Viradouro é campeã do Carnaval 2026
Escola de Niterói encantou Sapucaí com figurinos, alegorias e samba no pé
Virginia Fonseca revela desejo de retornar ao posto de rainha de bateria: 'Ano que vem tem mais'
Influenciadora enfrentou problemas durante sua estreia, mas não perdeu a compostura e distribuiu sorrisos