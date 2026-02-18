Viradouro mexeu com o coração de todos - Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 17:58

Rio - Campeã do carnaval carioca de 2026, a Viradouro é um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, na tarde desta quarta-feira (18). Os internautas vibraram com o título da escola de Niterói, que homenageou o mestre de bateria Ciça na Marquês de Sapucaí, e apontaram que o troféu foi merecido.

"A Viradouro estava impecável, essa vitória é também uma forma de todos nós homenagearmos o mestre Ciça. Foi lindo!", disse um usuário da rede social. "Viradouro deu um espetáculo na Avenida, merecido", opinou outro. "A emoção da Juliana Paes com o anúncio da Viradouro campeã! Ela aplaudindo em lágrimas Mestre Ciça! Bonito demais! Mereceram demais! Desfile lindo, emocionante, arrebatador", afirmou uma terceira pessoa.

Outros comentários como: "eu já sabia, Viradouro estava muito emocionante e trazia sentimento verdadeiro", "lindo o campeonato da Viradouro! Merecidíssimo! Vence o sambista, vence o carnaval das escolas de samba", "merecidíssimo o campeonato da Viradouro. Além de bonita esteticamente, fez história na marquês de Sapucaí. O enredo vivo em pleno trabalho, sambista e emocionou. Parabéns" também foram publicados no X.