A Liesa aceitou, nesta quarta-feira (18), o recurso da Imperatriz Leopoldinense que alegou ter tido a evolução do seu desfile prejudicada devido a um atraso na dispersão da Acadêmicos de Niterói, escola que havia passado anteriormente pela avenida.
A agremiação de Ramos, que homenageou o cantor Ney Matogrosso no enredo, informou que seus integrantes precisaram ficar parados por aproximadamente cinco minutos porque três carros alegóricos da Acadêmicos de Niterói estavam bloqueando a passagem no sambódromo.
Durante a apuração, a Imperatriz, segunda escola a desfilar no último domingo (15), ficou em 5º lugar com 269.4 pontos. Enquanto a Acadêmicos de Niterói retornou a Série Ouro após ficar em último na classificação, com 264,6 pontos. A grande campeã do Carnaval foi a Unidos da Viradouro, com o enredo em homenagem ao Mestre Ciça.
