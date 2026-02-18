Matéria Salva!

Famosos acompanham apuração do Grupo Especial
Carnaval

Famosos acompanham apuração do Grupo Especial

Agremiação campeã do Carnaval 2025 será conhecida nesta quarta-feira (18)

Rio - Um time de celebridades marca presença na Cidade do Samba, na Zona Portuária, para acompanhar a apuração dos desfiles do Grupo Especial na tarde desta quarta-feira (18). Juliana Paes, que retornou neste ano ao posto de rainha de bateria da Viradouro, chegou ao local usando uma camisa da escola. 
Outros famosos que prestigiaram a leitura das notas foram Virginia Fonseca, David Brazil, Lore Improta, Renata Frisson, Guilherme Militão, Viviane Araújo, Sabrina Sato, Mileide Mihaile, Mayara Lima, Juliana Alves e Duda Freire. 
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

