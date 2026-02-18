Famosos acompanham apuração do Grupo Especial

Rio - Um time de celebridades marca presença na Cidade do Samba, na Zona Portuária, para acompanhar a apuração dos desfiles do Grupo Especial na tarde desta quarta-feira (18). Juliana Paes, que retornou neste ano ao posto de rainha de bateria da Viradouro, chegou ao local usando uma camisa da escola.

Outros famosos que prestigiaram a leitura das notas foram Virginia Fonseca, David Brazil, Lore Improta, Renata Frisson, Guilherme Militão, Viviane Araújo, Sabrina Sato, Mileide Mihaile, Mayara Lima, Juliana Alves e Duda Freire.

