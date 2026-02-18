Publicidade
Famosos acompanham apuração do Grupo Especial
Agremiação campeã do Carnaval 2025 será conhecida nesta quarta-feira (18)
Rio - Um time de celebridades marca presença na Cidade do Samba, na Zona Portuária, para acompanhar a apuração dos desfiles do Grupo Especial na tarde desta quarta-feira (18). Juliana Paes, que retornou neste ano ao posto de rainha de bateria da Viradouro, chegou ao local usando uma camisa da escola.
Outros famosos que prestigiaram a leitura das notas foram Virginia Fonseca, David Brazil, Lore Improta, Renata Frisson, Guilherme Militão, Viviane Araújo, Sabrina Sato, Mileide Mihaile, Mayara Lima, Juliana Alves e Duda Freire.
Carnaval
Famosos acompanham apuração do Grupo Especial
Agremiação campeã do Carnaval 2025 será conhecida nesta quarta-feira (18)
Carnaval
Torcidas assistem à apuração das notas do Grupo Especial na Cidade do Samba
Alto nível dos desfiles deixa disputa acirrada
Carnaval
Carnaval 2026: Confira a apuração do Grupo Especial
Leitura das notas acontece na Cidade do Samba
Carnaval
OAB-RJ diz que desfile da Acadêmicos de Niterói configurou preconceito religioso em ala
Por meio de nota, a entidade afirnmou que a escola de samba feriu um direito assegurado pela Constituição
Carnaval
Postos de saúde da SMS atendem mais de 2,8 mil pessoas durante cinco dias de desfiles na Sapucaí
Somente nesta terça-feira (17), foram 800 atendimentos; principais ocorrências envolveram mal-estar, picos de pressão e lesões leves
Carnaval
Vídeo! Mestre-sala e porta-bandeira levam pavilhão para Paolla Oliveira em desfile da Grande Rio
Atriz foi cumprimentada por mais integrantes da escola de samba
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.