Somente na última noite do Grupo Especial, foram 800 atendimentos nos postos da SMS Divulgação
Postos de saúde da SMS atendem mais de 2,8 mil pessoas durante cinco dias de desfiles na Sapucaí
Somente nesta terça-feira (17), foram 800 atendimentos; principais ocorrências envolveram mal-estar, picos de pressão e lesões leves
Claudia Mota e Edifranc Alves não seguem como coreógrafos da comissão de frente da Portela
Informação foi divulgada pela agremiação nesta quarta-feira (18)
‘O samba ganhou’, comemora mestre Ciça na quadra da Viradouro
Escola de Niterói é a grande vencedora do Carnaval 2026
Escola que homenageou Lula, Acadêmicos de Niterói é rebaixada para a Série Ouro
Estreante no Grupo Especial, agremiação conseguiu apenas duas notas 10 na apuração desta quarta-feira (18)
Jovem que encantou a Sapucaí representando Mestre Ciça carrega legado da família
Vitor Gabriel da Costa, de 12 anos, conduziu a comissão de frente da Viradouro
Virginia fala sobre resultado da apuração e permanência na Grande Rio: '2027 é nosso'
Agremiação conquistou o 8º lugar no Grupo Especial neste ano
Mocidade expressa 'indignação' com notas dadas pelos jurados
Agremiação lamenta ter terminado a apuração em 11° lugar
