Somente na última noite do Grupo Especial, foram 800 atendimentos nos postos da SMS - Divulgação

Publicado 18/02/2026 12:34

Rio – Após cinco dias consecutivos de desfiles na Marquês de Sapucaí, o Carnaval chegou ao fim nesta terça-feira (17) com um total de 2.843 atendimentos realizados nos seis postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no Sambódromo. Ao longo do período, 167 pacientes precisaram ser encaminhados para hospitais da rede municipal, que operaram com plantões reforçados.

Segundo a SMS, somente na última noite do Grupo Especial, foram 800 atendimentos, com 37 transferências para unidades hospitalares.

Ainda de acordo com a secretaria, as principais ocorrências envolveram descompensação de doenças crônicas, picos de pressão arterial, mal-estar e fadiga em razão do esforço físico, do peso das fantasias e do calor, além de dor de cabeça, cortes, entorses, lesões ortopédicas, contusões e casos de intoxicação exógena, principalmente relacionados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

O órgão de saúde informou que os postos médicos no Sambódromo voltam a funcionar na próxima sexta-feira (20), para os desfiles das escolas de samba mirins, e no Sábado das Campeãs (21). Já os quatro postos instalados nos principais circuitos do carnaval de rua também reabrem no fim de semana para os últimos blocos da temporada, até domingo (22).

Desde o início da operação do carnaval de rua, em 24 de janeiro, esses postos somam 694 atendimentos, com 89 remoções para hospitais da rede municipal.