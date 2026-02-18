Carro retratou o presidente Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói - Agência O Dia

Carro retratou o presidente Lula no desfile da Acadêmicos de NiteróiAgência O Dia

Publicado 18/02/2026 19:48

Rio — A Acadêmicos de Niterói, estreante no Grupo Especial , foi a escola rebaixada para a Série Ouro após receber apenas duas notas 10 dos jurados e encerrar a apuração desta quarta-feira (18) com 264.6 pontos. A agremiação levou para a Avenida a história de vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o enredo 'Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil'.

A escola retratou, nas alegorias e fantasias, o nascimento e a infância de Lula no sertão de Pernambuco. Houve representações da Dona Lindu, mãe do presidente, interpretada pela atriz Dira Paes na avenida, e dos ex-presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, além da trajetória do mandatário.

No penúltimo carro alegórico, o busto do presidente foi içado faltando apenas cinco minutos para entrar na Avenida. A escola já estava evoluindo quando os técnicos tentaram colocar a peça no lugar. O último carro também passou por problemas. A comissão de frente passou pelo último setor do Sambódromo com cerca de 45 minutos de desfile, que durou exatamente 79 minutos.

A apresentação foi alvo de críticas por ter escolhido Lula como o tema do enredo. O intérprete da agremiação, Emerson Dias, comentou sobre a repercussão ao DIA . "Falem mal ou falem bem, mas falem", disse momentos antes de entrar na Sapucaí, na noite de domningo (15).

Atraso na dispersão