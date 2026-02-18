Carro retratou o presidente Lula no desfile da Acadêmicos de NiteróiAgência O Dia
Escola que homenageou Lula, Acadêmicos de Niterói é rebaixada para a Série Ouro
Estreante no Grupo Especial, agremiação conseguiu apenas duas notas 10 na apuração desta quarta-feira (18)
Claudia Mota e Edifranc Alves não seguem como coreógrafos da comissão de frente da Portela
Informação foi divulgada pela agremiação nesta quarta-feira (18)
‘O samba ganhou’, comemora mestre Ciça na quadra da Viradouro
Escola de Niterói é a grande vencedora do Carnaval 2026
Escola que homenageou Lula, Acadêmicos de Niterói é rebaixada para a Série Ouro
Estreante no Grupo Especial, agremiação conseguiu apenas duas notas 10 na apuração desta quarta-feira (18)
Jovem que encantou a Sapucaí representando Mestre Ciça carrega legado da família
Vitor Gabriel da Costa, de 12 anos, conduziu a comissão de frente da Viradouro
Virginia fala sobre resultado da apuração e permanência na Grande Rio: '2027 é nosso'
Agremiação conquistou o 8º lugar no Grupo Especial neste ano
Mocidade expressa 'indignação' com notas dadas pelos jurados
Agremiação lamenta ter terminado a apuração em 11° lugar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.