Assim que o mestre de bateria chegou, os torcedores se abaixaram no refrão do enredo e explodiram ao cantar o trecho: "Se eu for morrer de amor que seja no samba". O mesmo movimento ocorreu durante o desfile, na madrugada desta terça-feira (17), quando a bateria da Viradouro, em cima de um carro, se ajoelhou fazendo reverência ao homenageado.
Em entrevista ao DIA, ao ser questionado sobre a promessa que se ganhasse o título pararia de fumar, Ciça confirmou que vai cumprir: "Calma, aos poucos! Mas vou cumprir a promessa sim”, brincou.
A rainha da escola, a atriz Juliana Paes, também comemorou o título na quadra da agremiação. Quando saiu o resultado, ela disse que quase não conseguiu acreditar. "Foi dedicação de todo uma comunidade. Ganhar esse título e ainda mais homenageando um cara como o Ciça não tem preço. Que honra poder fazer parte desse momento. Eu estou sem palavras!", disse.
Quem também participou da celebração foi Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa): "O Carnaval merecida tudo isso. Viva unidos do Viradouro, viva mestre Ciça”, discursou em cima do palco da quadra.
