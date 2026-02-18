Viradouro celebra título na quadra em Niterói com multidão de torcedoresCarlos Elias / Agência O Dia

Rio - "Lenda viva!”. Com a taça na mão, Mestre Ciça, homenageado do enredo da Viradouro, esteve presente na grande festa do título da comunidade, na noite desta quarta-feira (18), na quadra da escola, em Niterói, na Região Metropolitana.
Assim que o mestre de bateria chegou, os torcedores se abaixaram no refrão do enredo e explodiram ao cantar o trecho: "Se eu for morrer de amor que seja no samba". O mesmo movimento ocorreu durante o desfile, na madrugada desta terça-feira (17), quando a bateria da Viradouro, em cima de um carro, se ajoelhou fazendo reverência ao homenageado.
Em entrevista ao DIA, ao ser questionado sobre a promessa que se ganhasse o título pararia de fumar, Ciça confirmou que vai cumprir: "Calma, aos poucos! Mas vou cumprir a promessa sim”, brincou.
Sobre o título, o mestre de bateria disse que foi o samba quem ganhou o Carnaval. "Estou muito feliz e honrado. Como falei, o samba ganhou. Quem ganhou o desfile foi o samba. Quem é o samba? Sou eu, que faço parte de bateria, um cara comum, humilde e com mais de 50 anos de Carnaval. Um sambista ganhou. Ninguém acreditava, mas viram a força que fizemos na avenida. Foi muita emoção, todo mundo chorava. Me sinto muito orgulhoso de ter sido campeão. O maior título da minha vida foi esse aí”, celebrou.
Bastante emocionado, Ciça agradeceu a comunidade pelo reconhecimento e dedicou a taça para todos que estavam presentes.

A rainha da escola, a atriz Juliana Paes, também comemorou o título na quadra da agremiação. Quando saiu o resultado, ela disse que quase não conseguiu acreditar. "Foi dedicação de todo uma comunidade. Ganhar esse título e ainda mais homenageando um cara como o Ciça não tem preço. Que honra poder fazer parte desse momento. Eu estou sem palavras!", disse.

Quem também participou da celebração foi Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa): "O Carnaval merecida tudo isso. Viva unidos do Viradouro, viva mestre Ciça”, discursou em cima do palco da quadra.