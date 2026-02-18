Vitor Gabriel da Costa, de 12 anos, representou Mestre Ciça no desfile da Viradouro - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 19:46 | Atualizado 18/02/2026 19:58

Rio - O jovem Vitor Gabriel da Costa, de apenas 12 anos, ficou responsável por conduzir a comissão de frente da Viradouro, grande campeã do Carnaval 2026 , e representar o Mestre Ciça mais novo no desfile deste ano. Com samba no pé e carisma que encantaram a Sapucaí do início ao fim, o menino, cria do bairro São Lourenço, em Niterói, na Região Metropolitana, confessou que ficou muito nervoso quando recebeu o convite e também nos momentos antes de atravessar a avenida. Ainda assim, com muita maturidade, reconheceu que soube lidar com a pressão.

"No começo, quando a minha mãe me contou, ela disse: 'Calma, respira', porque eu comecei a ficar muito nervoso. Fui testado para ver se eu ia bem e Deus e os orixás quiseram que eu fosse escolhido", disse o menino.

Vitor Gabriel, menino de 12 anos que encantou a Sapucaí ao representar Metre Ciça mais novo, é ovacionado pela quadra da Viradouro após o título



Foram três meses de ensaios intensos na Cidade do Samba. "Saía toda terça-feira, tarde da noite, para ir para a Cidade do Samba. Eu amo essa escola de paixão, eu amo a comunidade”, declarou.



Vitor, também conhecido como Vitinho, mostrou leveza no gingado que carrega desde antes mesmo de nascer. A primeira vez que ele cruzou a avenida foi ainda na barriga da mãe, quando ela desfilou pela Cubango, outra escola de Niterói. Depois disso, seguiu no mundo do Carnaval, desfilando há quatro anos.



Vitor, também conhecido como Vitinho, mostrou leveza no gingado que carrega desde antes mesmo de nascer. A primeira vez que ele cruzou a avenida foi ainda na barriga da mãe, quando ela desfilou pela Cubango, outra escola de Niterói. Depois disso, seguiu no mundo do Carnaval, desfilando há quatro anos.

"Comecei como passista em uma escola de Niterói. E essa é uma tradição da minha avó, da minha bisa e dos meus primos. Todo mundo samba, e eu estou seguindo o legado da minha família", contou.

Enredo

A escola de Niterói levou para a Sapucaí um enredo que contou a história do mestre Ciça, o próprio mestre de bateria, ícone da agremiação e da história do Carnaval Carioca. A Vermelha e Branca teve nota máxima dos jurados e somou 270 pontos.

Foi a primeira vez que ocorre no Sambódromo uma homenagem a um integrante de uma escola em vida. Assinado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o enredo "Pra cima, Ciça" se tornou um marco do Carnaval. Na apresentação, a agremiação contou acontecimentos importantes da vida do mestre de bateria, mostrando a esfera particular e sua contribuição em outras escolas durante a carreira.

Ciça participou da comissão de frente como homenageado, sendo levantado pelo tripé e aclamado pelos fãs na Sapucaí. Apesar de ser o tema do enredo, o mestre seguiu seu trabalho e voltou a comandar a bateria "Furacão Vermelho e Branco" no decorrer do desfile.