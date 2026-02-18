Mestre Ciça fez promessa para título da Viradouro - Renata Xavier

Mestre Ciça fez promessa para título da Viradouro Renata Xavier

Publicado 18/02/2026 18:54 | Atualizado 18/02/2026 20:13

"Você prometeu parar de fumar, agora tem que cumprir", disse um perfil. "O Ciça prometeu no 'Sem Censura' que iria parar de fumar caso ganhasse o Carnaval. Um golpe muito grande pra indústria tabagista", brincou outro.

Em entrevista ao DIA, ao ser questionado sobre a promessa, Metre Ciça disse que vai parar de fumar sim, mas que seria aos poucos. "Calma, aos poucos! Mas vou cumprir a promessa sim", brincou ele.