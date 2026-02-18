Mestre Ciça fez promessa para título da Viradouro Renata Xavier

Rio - A Viradouro conquistou o título de campeã do Carnaval 2026 na tarde desta quarta-feira (18) e os internautas relembraram a promessa feita por Mestre Ciça durante o programa "Sem Censura", da TV Brasil, caso a escola levantasse o quarto troféu do Grupo Especial com o enredo em sua homenagem
Mestre Ciça revelou no 'Sem Censura' promessa em caso de título da Viradouro - Reprodução de Vídeo/YouTube
Mestre Ciça é celebrado pela Viradouro após título do Carnaval 2026 - Érica Martin / Agência O Dia
Mestre Ciça fez promessa para título da Viradouro - Renata Xavier
"Você prometeu parar de fumar, agora tem que cumprir", disse um perfil. "O Ciça prometeu no 'Sem Censura' que iria parar de fumar caso ganhasse o Carnaval. Um golpe muito grande pra indústria tabagista", brincou outro. 
Em entrevista ao DIA, ao ser questionado sobre a promessa, Metre Ciça disse que vai parar de fumar sim, mas que seria aos poucos. "Calma, aos poucos! Mas vou cumprir a promessa sim", brincou ele.