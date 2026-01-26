Mestre Ciça revelou promessa em caso de título da ViradouroReprodução de Vídeo/YouTube

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Mestre Ciça participou do "Sem Censura", da TV Brasil, nesta segunda-feira (26), e falou sobre a emoção de ser enredo da Viradouro no Carnaval deste ano. Ele aproveitou o programa para fazer uma promessa caso a escola de samba conquiste o título do Grupo Especial em 2026. 
fotogaleria
Ciça, mestre de bateria da Viradouro, será homenageado na Sapucaí - Renata Xavier
Mestre Ciça revelou promessa em caso de título da Viradouro - Reprodução de Vídeo/YouTube
"Se a Viradouro for campeã esse ano eu paro de fumar", disse ele.
Mestre Ciça abriu o coração ao relembrar o ensaio de rua realizado no domingo (25). "Eu saí da bateria para ver a escola. Aquilo foi uma emoção tremenda, mexeu comigo. E eu falei até para o patrão: 'Vocês me aprontaram me pedindo para vir aqui. Não estou aguentando não'. E voltei para a bateria. Eu sou enredo do maior Carnaval do mundo". 
Com o enredo "Pra Cima, Ciça", a Unidos do Viradouro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 16 de fevereiro.