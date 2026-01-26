Arminda coloca plano em prática e tenta assassinar JoéllyGlobo

Rio - Os próximos capítulos de Três Graças reservam uma virada intensa para o público. Disposta a tudo para impor sua vontade, Arminda (Grazi Massafera) coloca em prática um plano cruel contra Joélly (Alana Cabral), que está grávida de Raul (Paulo Mendes), e chega a tentar matar a jovem.
A vilã finge ter aceitado a gravidez e o relacionamento do filho com Joélly. A mudança repentina de postura, no entanto, faz parte de uma estratégia. Conhecida como “dona cobra”, Arminda apenas aguarda o momento certo para revelar suas verdadeiras intenções.
Como parte do plano, ela promete bancar a faculdade de medicina que Joélly tanto deseja, mas impõe uma condição: a jovem precisa abrir mão da gravidez. A proposta é recusada de forma imediata pela gestante.
Contrariada, Arminda parte para a violência e tenta assassinar a nora ao empurrá-la da escada. A ação falha graças à intervenção de Raul, que consegue salvar Joélly a tempo.
A tentativa de assassinato causa choque entre os personagens. Gerluce (Sophie Charlotte), mãe de Joélly, não aceita o ocorrido e decide enfrentar a patroa. A protagonista vai atrás de Arminda e a ameaça caso ela se aproxime novamente de sua filha ou do neto.
O confronto entre Gerluce e Arminda tem exibição prevista para o dia 6 de janeiro e promete marcar uma das sequências mais tensas da trama.