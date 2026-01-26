Arminda coloca plano em prática e tenta assassinar JoéllyGlobo
'Três Graças': Arminda tenta matar Joélly e gravidez fica em risco
Vilã finge apoiar o relacionamento do filho, arma emboscada e provoca confronto direto com Gerluce
'Três Graças': Arminda tenta matar Joélly e gravidez fica em risco
Vilã finge apoiar o relacionamento do filho, arma emboscada e provoca confronto direto com Gerluce
RedeTV! anuncia nova apresentadora do 'Brasil do Povo' após saída de Datena
Katiuzia Rios assume o programa a partir de 2 de fevereiro
Sucesso nos anos 2000, Rouge ganha série documental
Anúncio foi feito pela HBO nesta segunda-feira (26)
Daphne Bozaski comenta romance entre Lucélia e Bagdá em 'Três Graças': 'Baita sacada'
Personagens se beijam em cena prevista para ir ao ar nesta segunda-feira (26)
Antonio Fagundes confirma retorno às novelas após sete anos
Ator fará uma participação em 'Quem Ama Cuida'
Márcio Vito confirma retorno a 'Três Graças' e antecipa reviravolta: 'Pescador ainda vai fisgar peixe grande'
Ator, ainda, fala sobre trabalho na novela 'Guerreiros do Sol' e cita outros trabalhos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.